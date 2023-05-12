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Сохранение и устойчивое использование водно-болотных угодий Вьетнама
Као Минь Туан, заместитель директора Центра экологических и ресурсных коммуникаций, сказал, что в этом году Международный день биоразнообразия (22 мая) проходит под девизом «От соглашения к действиям ради восстановления биоразнообразия», посвященный ценностям биоразнообразия для жизни человека, сообщениям мира сообществу о принятии практических мер по сохранению и популяризации ценностей биоразнообразия для устойчивого развития страны, повышению осведомленности общественности, а также роли каждого человека и организации в создании, сохранении и продвижении ценностей биоразнообразия.
Као Минь Туан сказал, что для эффективного сохранения и устойчивого развития водно-болотных угодий необходимо усиливать и продвигать пропаганду и повышать осведомленность общественности о важности водно-болотных угодий, ожидал, что благодаря церемонии запуска появится широкий отклик и участие со стороны всех классов людей и сообществ в провинции Донгтхап в частности, и во всей стране в целом, в защите и устойчивом использовании водно-болотных угодий Вьетнама.
Водно-болотные угодья играют важную роль в социально-экономическом развитии, защите окружающей среды и реагировании на изменение климата. С общей площадью около 12 млн. га и распределенные по всем экологическим регионам, водно-болотные угодья Вьетнама вносят важный вклад в экологическое равновесие, являются «колыбелем» для выживания тысяч видов организмов, и средой для добычи на жизнь миллионов людей. Разнообразие всех типов водно-болотных угодий во Вьетнаме способствовало богатству видов. Кроме того, водно-болотные угодья также способствуют обеспечению продовольствием и водными продуктами для внутреннего спроса, а также для экспорта за границу.
Признавая эту важность, сохранение и устойчивое развитие богатых ресурсами водно-болотных угодий и биоразнообразия Вьетнама всегда определялось Партией и государством в качестве одной из целей устойчивого развития. Премьер-министр издал множество указов и решений для повышения ценности водно-болотных угодий, а также для преодоления трудностей и недостатков.
Центр экологических и ресурсных коммуникаций координирует свои действия с соответствующими подразделениями для организации подписания обязательств по сохранению и устойчивому развитию национального парка Чамтьим (уезд Тамнонг, провинция Донгтхап), выставки работ-победителей фотоконкурса по сохранению и устойчивому использованию водно-болотных угодий Вьетнама в 2022 году.