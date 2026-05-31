НОВОСТИ
Сохранение и развитие культурных обменов между Вьетнамом и Сингапуром
Представляя класс, супруга Посла Вьетнама в Сингапуре Чан Тхань Фыонг Нги сообщила, что класс был создан сравнительно недавно, поэтому число учащихся пока остаётся небольшим. В основном это дети из семей, где один из родителей является иностранцем. Цель проекта заключается в создании пространства для общения, сохранения культуры и содействия изучению вьетнамского языка в общине. В настоящее время занятия на добровольной основе проводят несколько преподавателей из числа членов общины.
Родители и учащиеся с большим воодушевлением посещают занятия. Помимо поддержки класса «Лакхонг», Посольство Вьетнама в Сингапуре бесплатно предоставляет семьям, заинтересованным в обучении детей вьетнамскому языку, учебные материалы, изданные Министерством образования Вьетнама, включая учебники, CD- и DVD-диски. Посольство также поощряет организацию онлайн-курсов вьетнамского языка, проведение мероприятий по общению и объединению молодого поколения вьетнамцев за рубежом, включая образовательные экскурсии и профориентационные программы. В целом эти инициативы постепенно приносят положительные результаты, укрепляя любовь к вьетнамскому языку и связь с исторической родиной.
В настоящее время в Сингапуре проживает, работает и обучается около 34 тысяч граждан Вьетнама. Большинство из них — представители интеллигенции и молодёжи. Поскольку их семьи и родственники продолжают жить во Вьетнаме, потребность в сохранении родного языка и культуры для детей становится всё более актуальной.
Во время общения с преподавателями и учащимися класса «Лакхонг» госпожа Нго Фыонг Ли отметила, что испытывает чувство гордости от того, что в современном и динамичном Сингапуре существует класс вьетнамского языка для детей. По её словам, это не просто учебный класс, а настоящий маленький дом, наполненный любовью к вьетнамскому языку, Родине и национальным истокам.
Супруга Генерального секретаря, Президента государства высоко оценила самоотверженность преподавателей, которые посвящают своё время, силы и терпение тому, чтобы прививать детям любовь к вьетнамскому языку. Она выразила надежду, что родители и впредь будут уделять внимание сохранению родного языка у своих детей, подчеркнув, что это является важным способом сохранения культурной самобытности и укрепления связи между поколениями внутри семьи.
По этому случаю госпожа Нго Фыонг Ли передала в дар классу «Лакхонг» книжный шкаф со ста наименованиями книг на вьетнамском языке и двуязычных изданий по культуре, истории и изучению вьетнамского языка. Она также выразила надежду, что дети будут усердно изучать родной язык, чтобы во время поездок во Вьетнам свободно общаться с родственниками и рассказывать им о своей жизни в Сингапуре, укрепляя тем самым связь с семьёй и Родиной.
Во второй половине того же дня госпожа Нго Фыонг Ли вместе с госпожой Лу Цзе Луи — супругой Премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга — посетила Temasek Shophouse, центр социального воздействия Сингапура, после чего состоялось дружеское чаепитие.
Госпожа Лу Цзе Луи отметила, что Сингапур обладает небольшой территорией и ограниченными природными ресурсами, поэтому главным богатством страны являются её жители. Именно поэтому здание Temasek Shophouse, построенное ещё в 1928 году, было реконструировано таким образом, чтобы одновременно сохранять историческое наследие и служить общественным пространством для благотворительных организаций, социальных предприятий, общественно ориентированных стартапов, общественных деятелей и всех тех, кто стремится приносить пользу обществу.
Госпожа Нго Фыонг Ли выразила радость по поводу новой встречи с госпожой Лу Цзе Луи и с теплотой вспомнила их предыдущие встречи во время визита в Сингапур в марте 2025 года и последующей встречи в Ханое.
Говоря о Temasek Shophouse, супруга Генерального секретаря, Президента государства отметила творческий подход Сингапура к сочетанию исторической архитектуры с развитием местных сообществ, социальными инновациями и продвижением устойчивого развития.
Поблагодарив Сингапур и госпожу Лу Цзе Луи за тёплый и искренний приём, госпожа Нго Фыонг Ли выразила надежду на скорую встречу во Вьетнаме для дальнейшего укрепления взаимопонимания, народных обменов и сотрудничества между народами двух стран.
Ранее, 29 мая, госпожа Нго Фыонг Ли встретилась с госпожой Джейн Иттоги — супругой Президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама — в музее Перанакан, одном из наиболее ярких культурных пространств Сингапура.
Эта встреча не только позволила супругам обменяться искренними впечатлениями об искусстве и культурном наследии, но и открыла новые возможности для расширения культурных и народных обменов, способствующих дальнейшему укреплению дружбы между двумя странами.
Впечатлённая тем, как культура и искусство перанакан бережно сохраняются через музейные экспонаты, госпожа Нго Фыонг Ли отметила, что искусство является не только хранителем исторической памяти, но и источником вдохновения для сохранения самобытности и укрепления связей между поколениями.
Подчеркнув, что культура всегда остаётся прочным мостом между странами и народами, она отметила, что Вьетнам и Сингапур, несмотря на свои особенности, разделяют многие традиционные азиатские ценности, такие как любовь к семье, уважение к образованию, трудолюбие и чувство общности. Именно эти общие ценности способствуют укреплению дружбы и взаимной привязанности между народами двух государств.
Госпожа Джейн Иттоги, тесно связанная с общиной перанакан, особо подчеркнула свою любовь к вьетнамскому изобразительному искусству. По её словам, произведения таких выдающихся художников, как Буй Суан Фай, Ле Фо и других современных мастеров, высоко ценятся в Сингапуре благодаря художественной выразительности, а также глубокому отражению истории, культуры и души вьетнамского народа.
Говоря о картинах Буй Суан Фая, посвящённых искусству театра «чео», госпожа Джейн Иттоги выразила надежду, что этот уникальный вид традиционного вьетнамского искусства вскоре будет представлен в Сингапуре.
Госпожа Нго Фыонг Ли искренне поблагодарила супругу Президента Сингапура за её интерес к вьетнамскому искусству и культуре и выразила надежду, что в ближайшее время две страны будут ещё активнее развивать культурные обмены. Она отметила, что не только театр «чео», но и другие виды вьетнамского искусства должны получить возможность быть представленными в Сингапуре, в том числе посредством проведения художественных выставок вьетнамских мастеров в Сингапуре и сингапурских художников во Вьетнаме.