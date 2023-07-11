Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Сохранение и продвижение традиционных вьетнамских ценностей в новом контексте

9 июля в Ханое Институт философии (Вьетнамская академия социальных наук) согласовал с Советом по изучению ценностей и философии организацию международной конференции «Национальные ценности в новом контексте».
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
9 июля в Ханое Институт философии (Вьетнамская академия социальных наук) согласовал с Советом по изучению ценностей и философии организацию международной конференции «Национальные ценности в новом контексте». В конференции приняли участие специалисты, ученые и преподаватели научно-исследовательских отечественных и зарубежных институтов и университетов.

По словам доцента, доктора Нгуен Тай Донга, директора Института философии, в документе XIII съезда КПВ четко сформулировано требование сосредоточиться на исследовании, определении и осуществлении построения системы национальных ценностей. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг в своем выступлении на Национальной культурной конференции, посвященной реализации резолюции XIII съезда КПВ, упомянул проблему системы национальных ценностей. Система национальных ценностей состоит из 9 элементов: мир, единство, независимость, состоятельные люди, сильная страна, демократия, справедливость, цивилизация и счастье.

Доцент, доктор Нгуен Тай Донг сказал, что в последние годы социальные проблемы, такие как волны иммиграции, этнические конфликты, культурные конфликты, религиозные конфликты... ухудшили ценностные различия между классами и общественными группами, породив социальные проблемы. Формирование новых ценностей также затрагивает и бросает вызов национальным ценностям.

О решениях по продвижению традиционных национальных ценностей на пути построения процветающей и счастливой страны, отвечающих требованиям новой ситуации Май Зиеу Линь (Институт философии Вьетнамской академии социальных наук) сказала, что наряду с сохранением прекрасных традиционных вьетнамских национальных ценностей необходимо продвигать эти ценности среди международных друзей и в то же время выборочно впитывать культурную квинтэссенцию мира. Чтобы это решение было реализовано с долгосрочной и национальной стратегией, необходимо продвигать роль государства, координировать свои действия с соответствующими силами, организациями и отдельными лицами, особенно с молодым поколением, чтобы продолжать сохранять, развивать и продвигать вьетнамские традиционные ценности в мире.

На конференции делегаты также обсудили ряд вопросов о прекрасных традиционных национальных ценностях в народных массах с целью достижения целей и требований построения процветающей и счастливой страны, воспитания хороших традиционных национальных ценностей, а также использования и применения опыта для продвижения хороших традиционных национальных ценностей в построении процветающей и счастливой страны...

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вечером 11 июля, по информации Министерства образования и подготовки кадров, все 6 вьетнамских школьников, участвовавших в Международной математической олимпиаде 2023 года, завоевали медали (в том числе 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые медали).
ПОДРОБНЕЕ

Top