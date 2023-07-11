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Сохранение и продвижение традиционных вьетнамских ценностей в новом контексте
По словам доцента, доктора Нгуен Тай Донга, директора Института философии, в документе XIII съезда КПВ четко сформулировано требование сосредоточиться на исследовании, определении и осуществлении построения системы национальных ценностей. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг в своем выступлении на Национальной культурной конференции, посвященной реализации резолюции XIII съезда КПВ, упомянул проблему системы национальных ценностей. Система национальных ценностей состоит из 9 элементов: мир, единство, независимость, состоятельные люди, сильная страна, демократия, справедливость, цивилизация и счастье.
Доцент, доктор Нгуен Тай Донг сказал, что в последние годы социальные проблемы, такие как волны иммиграции, этнические конфликты, культурные конфликты, религиозные конфликты... ухудшили ценностные различия между классами и общественными группами, породив социальные проблемы. Формирование новых ценностей также затрагивает и бросает вызов национальным ценностям.
О решениях по продвижению традиционных национальных ценностей на пути построения процветающей и счастливой страны, отвечающих требованиям новой ситуации Май Зиеу Линь (Институт философии Вьетнамской академии социальных наук) сказала, что наряду с сохранением прекрасных традиционных вьетнамских национальных ценностей необходимо продвигать эти ценности среди международных друзей и в то же время выборочно впитывать культурную квинтэссенцию мира. Чтобы это решение было реализовано с долгосрочной и национальной стратегией, необходимо продвигать роль государства, координировать свои действия с соответствующими силами, организациями и отдельными лицами, особенно с молодым поколением, чтобы продолжать сохранять, развивать и продвигать вьетнамские традиционные ценности в мире.
На конференции делегаты также обсудили ряд вопросов о прекрасных традиционных национальных ценностях в народных массах с целью достижения целей и требований построения процветающей и счастливой страны, воспитания хороших традиционных национальных ценностей, а также использования и применения опыта для продвижения хороших традиционных национальных ценностей в построении процветающей и счастливой страны...