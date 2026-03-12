Сотрудничество Юг–Юг способствует продвижению прав и справедливости в интересах женщин и девочек

Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Теймзис. (Фото: ВИА)

Мероприятие, организованное совместно Структурой «ООН-женщины» во Вьетнаме и посольствами Южно-Африканской Республики и Мозамбика, собрало представителей вьетнамских ведомств, учреждений ООН, дипломатических миссий, академических кругов, частного сектора и общественных организаций.

Участники обменялись опытом Вьетнама и африканских партнеров в расширении доступа женщин к правосудию, в том числе за счет цифровой трансформации и продвижения женского лидерства.

Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Теймзис подчеркнула тему «Права - правосудие - действия: для всех женщин и девочек», отметив, что достигнутый прогресс должен находить отражение в повседневной жизни женщин через безопасный, прозрачный и свободный от страха доступ к своим правам.

Она также высоко оценила последовательную приверженность Вьетнама обеспечению гендерного равенства, указав на достижения в области бюджетного планирования, землепользования, социального страхования и профилактики домашнего насилия, отмеченные в ходе недавнего обзора выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Посол Южно-Африканской Республики во Вьетнаме Вуйисва Тулело отметила, что, несмотря на наличие в стране одной из самых прогрессивных в мире правовых систем в сфере гендерного равенства, по-прежнему сохраняются такие проблемы, как гендерное насилие, неравный доступ к правосудию и цифровое неравенство.

Для решения этих вопросов Южная Африка модернизирует свою систему правосудия за счет внедрения цифровых судебных процедур, электронной системы управления делами и технологических сервисов поддержки жертв.

Участники диалога сошлись во мнении, что системы правосудия играют центральную роль в защите прав женщин, особенно тех, кто сталкивается с множественными формами дискриминации. Цифровые инструменты открывают новые возможности для доступа к правовой информации и поддержке, однако одновременно вызывают обеспокоенность в связи с вопросами онлайн-безопасности и защиты частной жизни.

Ожидается, что диалог позволит выработать практические решения и будет способствовать формированию ориентированных на человека систем правосудия, более инклюзивных и чутко реагирующих на потребности женщин и девочек во всем мире.