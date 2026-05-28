Сотрудничество между Зарубежнефть и PetroVietnam вносит практический вклад в отношения между Вьетнамом и РФ
Подчеркнув, что рабочий визит делегации направлен на конкретизацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне между Президентом В. В. Путиным и Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом по продвижению всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран, заместитель Премьер-министра отметил, что благодаря конкретным вопросам, обсуждённым в ходе встреч генерального директора компании с Министерством промышленности и торговли Вьетнама и PetroVietnam, стороны смогут выстроить ещё более прочные, широкие и эффективные отношения.
Поблагодарив заместителя Премьер-министра за приём, генеральный директор Сергей Кудряшов проинформировал его о результатах сотрудничества между Зарубежнефть и PetroVietnam. По его словам, стороны уже 45 лет эффективно сотрудничают в нефтегазовой сфере.
В 2025 году в присутствии Президента В. В. Путина и Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама Зарубежнефть и PetroVietnam подписали протоколы о расширении сотрудничества совместных нефтегазовых предприятий во Вьетнаме и РФ до 2050 года. В настоящее время стороны рассматривают возможность активизации инвестиционной деятельности в третьих странах. Кроме того, Зарубежнефть является крупнейшей российской компанией по поставкам угля на рынок Вьетнама.
Приветствуя усилия и вклад компании Зарубежнефть в сотрудничество по поиску, разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме и РФ, а также её намерение продолжать расширять инвестиционную деятельность и подписывать новые нефтегазовые контракты, Постоянный заместитель Премьер-министра поддержал идею расширения сотрудничества двух компаний на третьи страны.
Постоянный заместитель Премьер-министра предложил компании уделять внимание не только нефтегазовой сфере, но и развитию сотрудничества в других областях, где стороны обладают преимуществами, таких как развитие офшорной ветроэнергетики, передача технологий, развитие электроэнергетики, энергетики и отрасли редкоземельных металлов.