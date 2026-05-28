НОВОСТИ

Сотрудничество между Зарубежнефть и PetroVietnam вносит практический вклад в отношения между Вьетнамом и РФ

27 мая во второй половине дня, принимая генерального директора российской компании Зарубежнефть Сергея Кудряшова, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме, член Политбюро, Постоянный заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук подтвердил, что Правительство Вьетнама создаст все благоприятные условия для успешного сотрудничества компании с PetroVietnam и вьетнамскими предприятиями.
  Постоянный заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук принял Сергея Кудряшова, генерального директора компании Зарубежнефть. Фото: ВИА  
Постоянный заместитель Премьер-министра высоко оценил сотрудничество между Национальной промышленно-энергетической группой Вьетнама (PetroVietnam) и российской компанией Зарубежнефть, которое имеет долгую историю и принесло значительные результаты. Сотрудничество двух компаний является ярким примером экономического взаимодействия между Вьетнамом и РФ.

Подчеркнув, что рабочий визит делегации направлен на конкретизацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне между Президентом В. В. Путиным и Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом по продвижению всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран, заместитель Премьер-министра отметил, что благодаря конкретным вопросам, обсуждённым в ходе встреч генерального директора компании с Министерством промышленности и торговли Вьетнама и PetroVietnam, стороны смогут выстроить ещё более прочные, широкие и эффективные отношения.

Поблагодарив заместителя Премьер-министра за приём, генеральный директор Сергей Кудряшов проинформировал его о результатах сотрудничества между Зарубежнефть и PetroVietnam. По его словам, стороны уже 45 лет эффективно сотрудничают в нефтегазовой сфере.

В 2025 году в присутствии Президента В. В. Путина и Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама Зарубежнефть и PetroVietnam подписали протоколы о расширении сотрудничества совместных нефтегазовых предприятий во Вьетнаме и РФ до 2050 года. В настоящее время стороны рассматривают возможность активизации инвестиционной деятельности в третьих странах. Кроме того, Зарубежнефть является крупнейшей российской компанией по поставкам угля на рынок Вьетнама.

Приветствуя усилия и вклад компании Зарубежнефть в сотрудничество по поиску, разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме и РФ, а также её намерение продолжать расширять инвестиционную деятельность и подписывать новые нефтегазовые контракты, Постоянный заместитель Премьер-министра поддержал идею расширения сотрудничества двух компаний на третьи страны.

Постоянный заместитель Премьер-министра предложил компании уделять внимание не только нефтегазовой сфере, но и развитию сотрудничества в других областях, где стороны обладают преимуществами, таких как развитие офшорной ветроэнергетики, передача технологий, развитие электроэнергетики, энергетики и отрасли редкоземельных металлов.

ВИА/ИЖВ

Первый Международный форум по безопасности в Подмосковье: Вьетнам и Россия достигли ряда соглашений о сотрудничестве

Как сообщает корреспондент ВИА в Москве, 26 мая на площадке Live Arena в Подмосковье открылся первый Международный форум по безопасности .
