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НОВОСТИ

Сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом неуклонно развивается всесторонне и динамично

Во второй половине дня 28 июля в здании Правительства член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон провёл онлайн-телефонные переговоры с товарищем Тхонгсаванем Фомвиханом, членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), министром иностранных дел Лаоса, и с товарищем Бунлеуа Пханданувонгом, исполняющим обязанности заведующего Отделом внешних связей ЦК НРПЛ, для обсуждения вопросов вьетнамско-лаосского сотрудничества, а также обмена мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.
  Заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провёл онлайн-переговоры с товарищем Тхонгсаванем Фомвиханом, членом ЦК НРПЛ, министром иностранных дел Лаоса, и товарищем Бунлеуа Пханданувонгом, исполняющим обязанности заведующего Отделом внешних связей ЦК НРПЛ. Фото: VGP  
Во время двух телефонных переговоров заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон выразил благодарность лаосскому руководству за направленные соболезнования в адрес руководства и народа Вьетнама в связи с недавним инцидентом с туристической лодкой в заливе Халонг; он отметил, что сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает развиваться энергично, всесторонне, эффективно и на деле. Руководство двух Партий и двух государств достигло высокого уровня консенсуса по стратегическим вопросам и направлению развития двусторонних отношений; согласовало меры по устранению трудностей и нерешённых проблем, а также дало указания соответствующим министерствам и ведомствам активно реализовывать договорённости с решимостью вывести отношения на качественно новый уровень. В настоящее время министерства, ведомства и местные органы двух стран прилагают усилия для реализации соглашений, а также активно готовятся к проведению важных внешнеполитических мероприятий, что свидетельствует об общей заинтересованности в углублении двусторонних связей.

Министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан и исполняющий обязанности заведующего Отделом внешних связей ЦК НРПЛ Бунлеуа Пханданувонг выразили удовлетворение возможностью провести переговоры с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном; высоко оценили регулярные контакты на высоком уровне, отражающие прочную связь и доверие между двумя Партиями, государствами и народами двух стран; с радостью отметили, что сотрудничество между Лаосом и Вьетнамом продолжает активно и эффективно развиваться во всех сферах. Политические отношения продолжают укрепляться. 

Сотрудничество в области безопасности и обороны остаётся важнейшей опорой. Экономическое сотрудничество получает должное внимание. Во всех других ключевых областях — таких как транспортное сообщение, образование и подготовка кадров, культура, обмен между народами, координация в региональных и международных форумах — достигнуты положительные результаты.

Стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации; согласились активно обмениваться оценками и тесно координировать позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе, особенно в рамках АСЕАН, в интересах мира, стабильности и устойчивого развития.

Стороны подтвердили, что на основе существующих отношений и при усилиях двух Партий, государств и народов, великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом будут и далее углубляться, становясь более практичными и эффективными; обе страны продолжат тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах и по всем вопросам, касающимся региона.

ВИА/ИЖВ

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