Сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом неуклонно развивается всесторонне и динамично

Заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провёл онлайн-переговоры с товарищем Тхонгсаванем Фомвиханом, членом ЦК НРПЛ, министром иностранных дел Лаоса, и товарищем Бунлеуа Пханданувонгом, исполняющим обязанности заведующего Отделом внешних связей ЦК НРПЛ. Фото: VGP