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Сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом неуклонно развивается всесторонне и динамично
Министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан и исполняющий обязанности заведующего Отделом внешних связей ЦК НРПЛ Бунлеуа Пханданувонг выразили удовлетворение возможностью провести переговоры с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном; высоко оценили регулярные контакты на высоком уровне, отражающие прочную связь и доверие между двумя Партиями, государствами и народами двух стран; с радостью отметили, что сотрудничество между Лаосом и Вьетнамом продолжает активно и эффективно развиваться во всех сферах. Политические отношения продолжают укрепляться.
Сотрудничество в области безопасности и обороны остаётся важнейшей опорой. Экономическое сотрудничество получает должное внимание. Во всех других ключевых областях — таких как транспортное сообщение, образование и подготовка кадров, культура, обмен между народами, координация в региональных и международных форумах — достигнуты положительные результаты.
Стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации; согласились активно обмениваться оценками и тесно координировать позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе, особенно в рамках АСЕАН, в интересах мира, стабильности и устойчивого развития.
Стороны подтвердили, что на основе существующих отношений и при усилиях двух Партий, государств и народов, великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом будут и далее углубляться, становясь более практичными и эффективными; обе страны продолжат тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах и по всем вопросам, касающимся региона.