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Сотрудничество Индии и Японии открывает новые возможности для АСЕАН и Вьетнама
По словам кандидата наук Улупи Боры, в нынешних условиях мир и стабильность в регионе зависят не только от традиционных факторов безопасности, но и тесно связаны с торговлей, технологиями и способностью обеспечивать устойчивость цепочек поставок. Поэтому расширение сотрудничества между Индией и Японией в целях формирования устойчивых цепочек поставок, снижения зависимости от единственного источника поставок и развития надёжной транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать созданию более сбалансированной экономической архитектуры в Индо-Тихоокеанском регионе.
Улупи Бора считает, что Инициатива по повышению устойчивости цепочек поставок (Supply Chain Resilience Initiative – SCRI), реализуемая Индией, Японией и Австралией, является важной платформой, однако её необходимо и далее наполнять конкретными практическими проектами, направленными на создание устойчивой экосистемы цепочек поставок. Наряду с этим сотрудничество в сфере развития инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф также принесёт региону ощутимую пользу.
По мнению эксперта CENJOWS, защита международного права, прежде всего Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года, а также принципов свободы судоходства и основанного на международном праве порядка по-прежнему остаётся важнейшей основой индийско-японского сотрудничества. В условиях сохраняющейся напряжённости в Восточном и Восточно-Китайском морях координация действий Нью-Дели и Токио будет иметь позитивное значение для стран АСЕАН, в том числе для Вьетнама.
Оценивая роль АСЕАН, кандидат наук Улупи Бора отметила, что объединение занимает центральное место во внешнеполитических стратегиях как Индии, так и Японии. По её словам, страны АСЕАН одновременно заинтересованы в диверсификации внешнеэкономических связей и в укреплении потенциала обеспечения морской безопасности в условиях нарастающей стратегической конкуренции. Поэтому идея формирования трёхстороннего механизма сотрудничества Япония – АСЕАН – Индия (JAI) способна придать дополнительный импульс взаимодействию в таких сферах, как цепочки поставок, цифровая взаимосвязанность, судостроение, оборонная промышленность и «зелёная» трансформация.
Что касается Вьетнама, то, по мнению кандидата наук Улупи Боры, страна располагает всеми предпосылками для того, чтобы стать важным партнёром в рамках трёхстороннего механизма сотрудничества с Индией и Японией. Япония обладает преимуществами в области капитала, технологий и промышленного управления; Индия располагает крупным внутренним рынком, значительными трудовыми ресурсами и высоким потенциалом в сфере цифровых технологий; в то время как Вьетнам становится всё более привлекательным направлением для инвестиций в электронную промышленность, производство полупроводников и высокотехнологичное производство. Эти взаимодополняющие преимущества могут создать прочную основу для реализации совместных проектов в области экономической безопасности, цепочек поставок, цифровой и «зелёной» трансформации, а также обеспечения морской безопасности.
В заключение кандидат наук Улупи Бора отметила, что главная задача сегодня заключается не в отсутствии потребности в сотрудничестве, а в создании эффективных механизмов его реализации, чётком определении приоритетных направлений и преобразовании выдвигаемых идей в конкретные проекты. При правильном развитии сотрудничество между Индией и Японией в увязке с АСЕАН, особенно с Вьетнамом, будет способствовать укреплению экономической и технологической взаимосвязанности, а также мира, стабильности и основанного на международном праве порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.