НОВОСТИ

Сотрудничество в сфере медиа и продвижения имиджа Вьетнама в рамках Года АТЭС-2027

Наряду с подготовкой к проведению Года АТЭС-2027 Вьетнам сотрудничает с CNN с целью активизации международной информационной работы, продвижения страны, народа, культуры и достижений развития среди мировой общественности.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла Фила Нельсона, исполнительного вице-президента CNN. Фото: Министерство иностранных дел.  
25 мая в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг провела встречу с Филом Нельсоном, исполнительным вице-президентом телекомпании CNN (США), в ходе которой стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере медиа, продвижения имиджа Вьетнама и информационного сопровождения Года АТЭС-2027, который Вьетнам примет у себя.

В ходе встречи Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила добрую волю, внимание и позитивный вклад CNN в продвижение Вьетнама за последнее время посредством программ и репортажей, знакомящих мировую аудиторию со страной, народом и культурой Вьетнама. Особо были отмечены совместные проекты с министерствами, ведомствами и местными органами власти, направленные на продвижение туризма, национального имиджа и отдельных регионов Вьетнама на международной арене.

Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что после 40 лет политики обновления Вьетнам вступает в новый этап развития, ориентированный на быстрый, устойчивый рост и глубокую международную интеграцию.

В этом контексте проведение АТЭС-2027 является не только большой честью, но и важной возможностью для продвижения имиджа страны, демонстрации достижений развития, культурной самобытности, туристического потенциала, а также стратегических ориентиров Вьетнама международному сообществу, особенно молодому поколению, посредством мультимедийных платформ и новых технологий.

Выступая на встрече, Фил Нельсон поблагодарил министерства, ведомства и местные органы власти Вьетнама за сотрудничество и поддержку, оказанные CNN в последнее время. Он также выразил желание продолжать рассказывать истории о «новом Вьетнаме» — стране, активно развивающейся в сферах экономики, инноваций и технологий и обладающей богатой культурной самобытностью.

Фил Нельсон сообщил, что CNN активно развивает многоформатную медиасистему, расширяя деятельность от традиционного телевидения к цифровым платформам и социальным сетям, таким как TikTok, Facebook, YouTube и Instagram, чтобы эффективнее взаимодействовать с молодой аудиторией.

Он также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с вьетнамскими ведомствами и регионами в сферах медиа, продвижения туризма, культуры, инноваций и экономического роста, а также сообщил, что CNN изучает идеи медиапроектов, рекламного контента и возможности сопровождения Вьетнама в процессе подготовки и проведения АТЭС-2027.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и тесную координацию с целью изучения подходящих форм сотрудничества, способствующих эффективному продвижению имиджа Вьетнама и Года АТЭС-2027 среди международной общественности.

ИЖВ/ВИА

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN

