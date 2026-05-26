Сотрудничество в сфере медиа и продвижения имиджа Вьетнама в рамках Года АТЭС-2027
В ходе встречи Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила добрую волю, внимание и позитивный вклад CNN в продвижение Вьетнама за последнее время посредством программ и репортажей, знакомящих мировую аудиторию со страной, народом и культурой Вьетнама. Особо были отмечены совместные проекты с министерствами, ведомствами и местными органами власти, направленные на продвижение туризма, национального имиджа и отдельных регионов Вьетнама на международной арене.
Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что после 40 лет политики обновления Вьетнам вступает в новый этап развития, ориентированный на быстрый, устойчивый рост и глубокую международную интеграцию.
В этом контексте проведение АТЭС-2027 является не только большой честью, но и важной возможностью для продвижения имиджа страны, демонстрации достижений развития, культурной самобытности, туристического потенциала, а также стратегических ориентиров Вьетнама международному сообществу, особенно молодому поколению, посредством мультимедийных платформ и новых технологий.
Выступая на встрече, Фил Нельсон поблагодарил министерства, ведомства и местные органы власти Вьетнама за сотрудничество и поддержку, оказанные CNN в последнее время. Он также выразил желание продолжать рассказывать истории о «новом Вьетнаме» — стране, активно развивающейся в сферах экономики, инноваций и технологий и обладающей богатой культурной самобытностью.
Фил Нельсон сообщил, что CNN активно развивает многоформатную медиасистему, расширяя деятельность от традиционного телевидения к цифровым платформам и социальным сетям, таким как TikTok, Facebook, YouTube и Instagram, чтобы эффективнее взаимодействовать с молодой аудиторией.
Он также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с вьетнамскими ведомствами и регионами в сферах медиа, продвижения туризма, культуры, инноваций и экономического роста, а также сообщил, что CNN изучает идеи медиапроектов, рекламного контента и возможности сопровождения Вьетнама в процессе подготовки и проведения АТЭС-2027.
Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и тесную координацию с целью изучения подходящих форм сотрудничества, способствующих эффективному продвижению имиджа Вьетнама и Года АТЭС-2027 среди международной общественности.