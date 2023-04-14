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Сотрудничество в рамках ГЧП помогает ускорить цифровую трансформацию
Газета «Бизнес–форум» привела историю успеха в цифровой трансформации центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ в качестве выдающегося примера эффективной связи между бизнесом и властями.
По данным газеты, группа военной промышленности и телекоммуникаций Viettel построила и ввела в эксплуатацию операционный центр «Умный город» (IOC) в Тхыатхиен-Хюэ, способствуя созданию прозрачной инвестиционной, производственной и деловой среды для привлечения местных и иностранных инвесторов, включая технологические предприятия.
Сотрудничество с этим населенным пунктом предоставляет Viettel хорошую возможность опробовать свое технологическое решение с целью коммерциализации и переноса этих решений в другие населенные пункты и получения прибыли.
Павел Поскакухин, председатель Комитета по цифровому сектору Европейской торговой палаты во Вьетнаме (Eurocham), подчеркнул важность ГЧП в поддержке цифровой трансформации, заявив, что для проектов на национальном и местном уровнях ни один отдельный бизнес или администрация не могут инвестировать в технологические решения, которые сами по себе приносят пользу экономике.
По словам Поскакухина, для продвижения ГЧП в цифровой трансформации многие страны решили передать некоторые государственные услуги частному сектору. Однако государственными службами во Вьетнаме по-прежнему управляют власти.
Сотрудничество в рамках ГЧП для поддержки цифровой трансформации было эффективно реализовано среди предприятий. Однако эта форма сотрудничества все еще не пользуется популярностью между технологическими предприятиями и населенными пунктами.
По данным Министерства планирования и инвестиций (МПИ), Закон об инвестициях в рамках ГЧП вступил в силу 1 января 2021 года, но многим министерствам и населенным пунктам еще предстоит реализовать какие-либо проекты ГЧП в области технологий.
До Тьен Тхинь, вице-директор Национального инновационного центра (NIC), сказал, что в последние годы NIC развернул множество мероприятий по поддержке цифровой трансформации бизнеса и осознал, что предприятия сталкиваются с трудностями в поиске прорывных решений для своих целей цифровой трансформации с приемлемыми затратами.
Статистика МПИ показывает, что около 60% предприятий не имеют достаточного бюджета для цифровой трансформации, сказал он.
Благодаря NIC в рамках сотрудничества между центром и технологическими фирмами было проведено множество мероприятий по поддержке бизнеса в ускорении цифровизации, с упором на подготовку кадров и программы поддержки инноваций на заводах.