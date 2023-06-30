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Сотрудничество в построении цепочки производства и поставок кофе, не приводящее к вырубке лесов
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей рассматривает соблюдение этого Регламента не только для выполнения требований по экспорту основных товаров на рынок ЕС, а еще для ускорения реализации стратегии развития сельскохозяйственного сектора Вьетнама в направлении прозрачности, ответственности, устойчивости и «зеленого» роста.
Министр Ле Минь Хоан также высоко оценил тесное сотрудничество и эффективную поддержку ЕС в последние годы, внося важный вклад в преобразование сельскохозяйственной отрасли Вьетнама в сторону «прозрачности, ответственности, устойчивости и зеленого роста».
Флорика Финк-Хойер, генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии (ЕК), сказала, что ЕС привержен поддержке Вьетнама в его устойчивом развитии. Объединяя сильные стороны обеих сторон, ЕС и Вьетнам работают вместе для более эффективного решения экологических проблем, способствуя повышению благосостояния вьетнамского народа, а также сохраняя окружающую среду и уникальное природное наследие страны.
Являясь одним из ведущих мировых покупателей кофе, До Нгок Ши, менеджер по устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании JDE Peet's, выразил готовность совместно инвестировать и участвовать в реализации плана действий по ответу на EUDR.
«JDE Peet's хорошо осознает свою роль в содействии устойчивому развитию кофейной индустрии во всем мире. Поэтому перед лицом новых правил ЕС в отношении цепочек поставок, которые требуют не вырубки лесов и их деградации, компания стремится тесно сотрудничать с такими партнерами, как Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей, местные органы власти в провинции Центральное нагорье, IDH и предприятиями, для создания и синхронизации инновационных решений, помогая вьетнамской кофейной промышленности быстро соответствовать этим новым правилам», — сказал До Нгок Ши.
На конференции представители Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, IDH, Народных комитетов 5 провинций Центрального нагорья, в том числе: Даклак, Дакнонг, Жалай, Контум, Ламдонг и Вьетнамской ассоциации какао-кофе (VICOFA), компании Koninklijke Douwe Egberts BV (KDE) (Нидерланды) подписали меморандум о взаимопонимании.
Меморандум о взаимопонимании направлен на поддержку строительства производственных площадей, которые не вызывают обезлесения, деградации лесов, строительства устойчивого производства в сочетании с целями сохранения ресурсов и обеспечения местной социальной безопасности, создания крупномасштабной устойчивой цепочки поставок кофе, в соответствии с требованиями рынка и Евросоюза в период 2023-2030 гг.