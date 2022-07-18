Сотрудничество в области культуры и туризма значительно способствует развитию вьетнамо-лаосских отношений

Министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Виякет дает интервью корреспонденту ВИА. Фото: ВИА

По словам лаосского министра Суансаван Виякет, многие туристы Вьетнама и Лаоса очень заинтересованы в изучении исторического туризма, который помогает жителям обеих стран лучше узнать об истории отношений между двумя народами.

По случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом (5 сентября 1962 года – 5 сентября 2022 года) и 45-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом (18 июля 1977 года – 18 июля 2022 года), корреспондент ВИА в Лаосе взял у министра информации, культуры и туризма Лаоса госпожи Суансаван Виякет интервью о сотрудничестве в области культуры и туризма между двумя странами.

Говоря об итогах сотрудничества в области культуры и туризма за прошедшее время, госпожа Суансаван Виякет отметила, что Вьетнам и Лаос являются стратегическими партнерами, у которых существуют давние традиции взаимодействия.

Именно поэтому за прошедшие годы культурное сотрудничество между двумя странами активно развивалось, что внесло важный вклад в развитие каждой страны на новом этапе.

По словам министра Суансаван Виякет, за прошедшее время культурные отрасли Лаоса и Вьетнама активно взаимодействовали, обменивались опытом и оказывали взаимную помощь в интересах совместного развития.

В частности, Лаос получил большую помощь от Вьетнама в таких проектах, как реализация первого этапа проекта строительства Национальной музыкальной школы, предоставление стипендий на обучение художественным навыкам, таким как музыка, цирк, изящные искусства, кинематография...

Говоря о сотрудничестве в сфере туризма между двумя странами, министр информации, культуры и туризма Лаоса отметила, что в 2019 году Вьетнам занял третье место по количеству туристов, посетивших ее страну, то есть примерно 1 млн. вьетнамцев путешествовали в Лаос. По ее словам, многие туристы Вьетнама и Лаоса очень заинтересованы в изучении исторического туризма, который помогает жителям обеих стран лучше узнать об истории отношений между двумя народами.



