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Сотрудничество Вьетнама и Таиланда придаёт новый импульс сохранению популяции красных журавлей
Передача птиц состоялась 22 июня в зоопарке Накхонратчасима одноимённой провинции Таиланда и стала вторым этапом проекта по сохранению и восстановлению популяции красных журавлей в Национальном парке Чамчим провинции Донгтхап на период 2022–2032 годов.
Выступая на церемонии, посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг высоко оценил работу по уходу и содержанию журавлей, переданных в рамках первого этапа проекта. Он подчеркнул, что продолжающаяся передача Таиландом красных журавлей Вьетнаму имеет важное значение не только для охраны дикой природы, но и для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами в сфере сохранения биоразнообразия.
Посол поблагодарил таиландскую сторону за поддержку Вьетнама в реализации программы по сохранению этого редкого вида птиц.
По его словам, в ходе недавнего официального визита высокопоставленных руководителей Таиланда во Вьетнам стороны согласились с предложением Вьетнама продолжить передачу журавлей в целях сохранения биоразнообразия и устойчивого развития. В настоящее время обе стороны координируют усилия по завершению необходимых процедур для дальнейшего продвижения данной инициативы в ближайшее время.
В состав новой партии вошли два самца и четыре самки весом от 5,3 до 6,7 кг. 23 июня птиц доставят из зоопарка Накхонратчасима в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, после чего авиарейсом перевезут в международный аэропорт Таншоннят в городе Хошимине и в тот же день специальным транспортом доставят в Национальный парк Чамчим.
Для обеспечения безопасности птиц во время транспортировки и их успешной адаптации к новой среде обитания Таиланд направил четырёх специалистов, которые будут сопровождать журавлей, контролировать их состояние здоровья на всём маршруте и в начальный период пребывания во Вьетнаме.
Выступая в онлайн-формате из провинции Донгтхап, заместитель председателя Народного комитета провинции, руководитель исполнительного комитета проекта Нгуен Фыок Тхьен выразил благодарность Правительству Таиланда и природоохранным организациям за оказанную поддержку. Он также пригласил посла Фам Вьет Хунга и таиландских партнёров посетить Донгтхап и ознакомиться с работой по уходу за журавлями и их сохранению в Национальном парке Чамчим.
Ранее, в апреле 2025 года, в Чамчим были переданы пять красных журавлей. По имеющимся данным, птицы находятся в хорошем состоянии и успешно адаптировались к местному климату, среде обитания и кормовой базе. В настоящее время они уже сформировали пары и, как ожидается, смогут дать потомство в ближайшем будущем.
Согласно проекту, в период 2022–2032 годов провинция Донгтхап планирует принять, вырастить и постепенно вернуть в естественную среду обитания 100 красных журавлей, включая 60 птиц, переданных из Таиланда. Ожидается, что не менее половины выпущенных на волю журавлей смогут выжить, размножаться и сформировать устойчивую дикую популяцию.