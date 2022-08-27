Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Заместитель премьер-министра Ву Дук Дам (справа) и постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Кейтлин Визен. Фото: ВИА

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам приветствовал покидающего свой пост постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Кейтлин Визен за ее инициативы и вклад в поддержку Вьетнама в содействии социально-экономическому развитию и международной интеграции во время приема в ее честь в Ханое 26 августа.

Заместитель премьер-министра выразил свою радость по поводу плодотворного сотрудничества между Вьетнамом и ООН за последние десятилетия, подтвердив, что вьетнамское правительство высоко ценит роль, которую ПРООН играет в поддержке развития во всем мире.

Он также похвалил Визен за ее поддержку, направленную на то, чтобы помочь Вьетнаму улучшить свою роль и положение на международной арене, а также укрепить отношения сотрудничества с ООН и, в частности, с ПРООН.

По словам вьетнамского чиновника, ПРООН и лично Визен активно способствовали поддержке медицинского оборудования и расходных материалов для Вьетнама во время его борьбы с пандемией COVID-19; оперативно представили отчеты о социально-экономических последствиях кризиса в области здравоохранения для бедных домохозяйств во Вьетнаме; а также предложили меры и поддержали вьетнамские министерства и секторы в разработке политики для быстрого реагирования на пандемию и ускорения социально-экономического восстановления.

Вьетнамский чиновник также высоко оценил помощь ПРООН Вьетнаму в ускорении административной реформы страны и экологического и инклюзивного восстановления экономики; обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов (НРБ); и содействии женщинам в присоединении к миротворческим операциям ООН.

Заместитель премьер-министра выразил надежду, что ПРООН продолжит помогать Вьетнаму повышать его готовность реагировать на будущие болезни, а также пересматривать и ускорять реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР); а также поделится опытом и передовой практикой в мире со страной Юго-Восточной Азии по устранению социально-экономических последствий для уязвимых групп во время схемы «зеленого» перехода.

Заместитель премьер-министра также предложил ПРООН усилить техническую поддержку Вьетнама в сокращении выбросов парниковых газов; повышение устойчивости и адаптивной способности сообществ, секторов экономики и экосистем.

Со своей стороны, Визен пообещала внести более практический вклад в отношения сотрудничества между Вьетнамом и ПРООН в рамках страновой программы «Вьетнам — ПРООН» на период 2022–2026 гг., цель которой — помочь Вьетнаму продвигать экономику замкнутого цикла и многомерное сокращение бедности; реагировать на изменение климата; повысить устойчивость к стихийным бедствиям; и обеспечить экологическую устойчивость, среди прочего.



