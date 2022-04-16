Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Буй Тхань Шона с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем

Вечером 14 апреля 2022 года министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, в ходе которого обсудил ситуацию в двусторонних отношениях в контексте того, что в этом году Вьетнам и Беларусь отмечают 30-летие со дня их установления дипломатических отношений (1992 – 2022гг.).

Два министра оценили, что Вьетнам и Беларусь связывают хорошие традиционные дружеские отношения, высоко оценили сотрудничество двух стран в предотвращении эпидемии Covid-19, выраженное конкретными мероприятиями по обмену и поддержке за последнее время, договорились о совместной практической деятельности по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

Министры обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов. В отношении конфликта на Украине министр Буй Тхань Шон подтвердил последовательную позицию Вьетнама, согласно которой международные споры и разногласия должны разрешаться мирными средствами, в соответствии с основными принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного права, подчеркнуто уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, призывая стороны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц и защитить основную инфраструктуру, поддерживать деятельность ООН и международных партнеров по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от конфликта в Украине. Вьетнам готов внести свой вклад в гуманитарную деятельность, дипломатический процесс, диалог, а также в восстановление и реконструкцию Украины.



