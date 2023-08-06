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Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Председателем Народной партии Камбоджи, Премьер-министром Камбоджи
Хун Сен проинформировал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о ситуации в Камбодже, об успешных результатах выборов в Национальное собрание 7-го созыва, высоко оценил большие и всеобъемлющие достижения вьетнамского народа. Хун Сен выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ и впредь будет добиваться многих новых и больших достижений, успешно реализуя Резолюции 13-го съезда Партии.
Самдек Течо Хун Сен искренне поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за письмо и поздравительную телеграмму с успешной организацией выборов в Национальное собрание, глубоко выражая добрососедские отношения, традиционную дружбу, всестороннее и устойчивое долгосрочное сотрудничество между Вьетнамом и Камбоджей. Самдек Течо Хун Сен также выразил благодарность Партии, государству и народу Вьетнама за то, что они всегда оказывали большую поддержку и помощь Народной партии Камбоджи, государству и народу Камбоджи. Самдек Течо подтвердил, что руководители Народной партии Камбоджи, Национального собрания и правительства Камбоджи, включая генерала, д-ра Хун Манет, выдвинутого Камбоджийской народной партией на пост премьер-министра, продолжают сохранять и культивировать традиционные отношения между двумя Партиями, двумя государствами и народами.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил Камбоджу с успешной организацией демократических, справедливых и свободных выборов в Национальное собрание 7-го созыва, тем самым еще раз подтвердив позицию и роль Народной партии Камбоджи под руководством Председателя, Премьер-министр Хун Сен и народное доверие и твердую поддержку Народной партии Камбоджи.
Генеральный секретарь высоко оценил, что под руководством Народной партии Камбоджи во главе с Самдеком Течо Хун Сеном Камбоджа добилась многих больших достижений в различных областях, выразил уверенность в том, что, опираясь на уже достигнутые успехи, Новое Национальное собрание и правительство Камбоджи, возглавляемое Народной партией Камбоджи и генералом, д-ром Хун Манетом, будет и впредь одерживать много новых и больших побед в обороне, строительстве и развитии страны.
Генеральный секретарь ЦК КПВ подтвердил, что Вьетнам решительно поддерживает строительство и развитие Камбоджи под руководством Народной партии Камбоджи и правительства, высоко оценил вклад Хун Сена и руководителей Народной Партии Камбоджи в отношения между двумя Партиями, двумя государствами и народами, и надеется, что эта добрая традиция будет продвигаться.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Хун Сен были рады постоянному укреплению и всестороннему развитию отношений сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей, приносящих практическую пользу народам двух стран, во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире.
Лидеры двух стран подчеркнули значение и важность традиции солидарности, привязанности и взаимопомощи как одного из важнейших факторов и величайшего источника силы для дела борьбы за народно-освободительную независимость в прошлом, защиты и строительства страны сегодня и в будущем. Стороны заявили о совместном сохранении и развитии хороших двусторонних отношений и договорились продолжать тесно координировать и развивать сотрудничество во всех областях в соответствии с согласованными направлениями.