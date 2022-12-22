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Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Первым секретарем Коммунистической партии Кубы, Президентом Республики Куба

Вечером 21 декабря в здании ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с Первым секретарем Коммунистической партии Кубы, Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонную беседу с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, Президентом Республики Куба товарищем Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. (Фото: ВИА
Лидеры двух стран подчеркнули важное значение текущего года, отмеченного многими важными вехами в двухсторонних отношениях: 62-летия установления дипломатических отношений, 40-летия подписания вьетнамо-кубинского договора о дружбе и сотрудничестве, что продемонстрировало верную солидарность и особую дружбу между двумя партиями, двумя государствами и двумя народами.

Мигель Диас-Канель проинформировал о ситуации в Латинской Америке и на Кубе, трудностях и проблемах, с которыми сталкивается Куба в связи с влиянием мирового экономического кризиса, пандемии COVID-19, стихийных бедствий, конфликтов в Европе, а также последствиями эмбарго и диверсионных действий со стороны. Он подтвердил, что Куба продолжит реализацию мер по диверсификации экономики, привлечению иностранных инвестиций, развитию сферы услуг, преодолению энергетического кризиса, стремясь обеспечить жизнь населения.

Что касается партийной работы, Куба продолжает выполнять резолюцию VIII Национального съезда с тремя основными задачами: экономическое развитие, единство для укрепления мира и защита идеологической основы Партии. Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, президент Кубы высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, выразил твердую уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом Партия, государство и народ Вьетнама и впредь будут добиваться еще больших успехов в выполнении поставленных целей.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил Кубу с достижениями в преодолении трудностей, стабилизации ситуации и развитии страны на пути к социализму, подчеркнул, что Вьетнам всегда следит за ситуацией и разделяет трудности Кубы, выразив уверенность, что под руководством Коммунистической партии Кубы во главе с товарищем Мигелем Диас-Канелем, с идеологией лидеров Фиделя Кастро и Рауля Кастро кубинский народ преодолеет трудности и добьется больших успехов. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам поддерживает революционное дело кубинского народа, всегда помнит бессмертное изречение Фиделя Кастро: «Для Вьетнама Куба готова пожертвовать свою кровь», в очередной раз заявив протест политике эмбарго против Кубы.

Во время разговора оба лидера выразили удовлетворение позитивным развитием отношений между двумя Партиями и странами, подтвердили солидарность, особую дружбу и образцовые отношения между двумя Партиями и народами, которые усердно культивировались президентом Хо Ши Мином и лидером Фиделем Кастро, обменились направлениями по укреплению двусторонних отношений в ближайшее время. Мигель Диас-Канель выразил пожелание, чтобы вьетнамские предприятия увеличили инвестиции на Кубу, особенно в таких областях, как производство продуктов питания, товаров народного потребления, оптовая и розничная торговля...

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сердечно пригласил Рауля Кастро и Мигеля Диас-Канеля в ближайшее время посетить Вьетнам. Мигель Диас-Канель поблагодарил и принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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