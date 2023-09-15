Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Состоялся первый национальный форум по развитию цифровой экономики и цифрового общества

14 сентября в северной провинции Намдинь состоялся первый национальный форум по развитию цифровой экономики и цифрового общества, на котором обсуждались направления и тенденции, способствующие реализации соответствующих целей страны на 2030 год и последующий период. В своей вступительной речи министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг сказал, что построение цифровой экономики и цифрового общества было определено в качестве стратегического направления Вьетнама на предстоящее время.

Вьетнам планирует, что к 2025 году доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 20%, доля взрослого населения, пользующегося смартфонами, достигнет 80%, а доля людей в возрасте 15 лет и старше, имеющих платежные счета в банках или других лицензированных учреждениях, увеличится до 80%. Соответствующие целевые показатели на 2030 год составляют 30%, 95% и более 95%.

Реализуя национальную стратегию развития цифровой экономики и цифрового общества, страна выполнила две из 17 целей и 20 из 114 задач. Доля цифровой экономики в ВВП постоянно увеличивается: с 11,91% в 2021 году до 14,29% в 2022 году и почти 15% в первой половине 2023 года, сообщил он.

Член Политбюро, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань отметил, что цели, установленные в национальной стратегии правительства по развитию цифровой экономики и цифрового общества к 2025 году с ориентацией на 2030 год, являются серьезными вызовами на фоне многочисленных трудностей, с которыми сталкивается процесс цифровой трансформации по всей стране.

В стратегии изложено видение того, что построение цифровой экономики должно помочь обогатить людей, с тем чтобы Вьетнам смог превзойти уровень дохода ниже среднего к 2025 году, получить статус страны с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Цифровое общество поможет людям стать счастливее, принимать более активное участие в общественной жизни, иметь более благоприятные условия для получения выгод от политики социального обеспечения, что будет способствовать усилиям по превращению Вьетнама в безопасную, гуманную и инклюзивную цифровую страну, добавил Чан Туан Ань.

На форуме, помимо заседания на высоком уровне, были проведены три семинара, на которых обсуждались вопросы развития инноваций как стимула развития цифровой экономики, развития индустрии цифровых технологий как ступени для построения инклюзивной и всеобъемлющей цифровой экономики и цифрового общества, а также роль данных и искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики и цифрового общества.

В рамках форума прошла выставка, на которой более 20 поставщиков ИТ-решений представили технологические приложения для развития цифровой экономики, такие как цифровые платежи, электронные кошельки, ближняя связь (NFC), цифровая подпись, блокчейн, электронная коммерция, цифровая экосистема и решения для обеспечения информационной безопасности.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

6-я Премия пресс-фото Золотой момент: чествование креативности и целеустремленности авторов

6-я Премия пресс-фото «Золотой момент»: чествование креативности и целеустремленности авторов

Во второй половине дня 14 сентября в рамках серии мероприятий, посвященных 78-й годовщине Традиционного дня (15 сентября 1945 г. - 15 сентября 2023 г.), ВИА организовало церемонию вручения премии пресс-фото «Золотой момент».
ПОДРОБНЕЕ

Top