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Состоялся первый национальный форум по развитию цифровой экономики и цифрового общества
Вьетнам планирует, что к 2025 году доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 20%, доля взрослого населения, пользующегося смартфонами, достигнет 80%, а доля людей в возрасте 15 лет и старше, имеющих платежные счета в банках или других лицензированных учреждениях, увеличится до 80%. Соответствующие целевые показатели на 2030 год составляют 30%, 95% и более 95%.
Реализуя национальную стратегию развития цифровой экономики и цифрового общества, страна выполнила две из 17 целей и 20 из 114 задач. Доля цифровой экономики в ВВП постоянно увеличивается: с 11,91% в 2021 году до 14,29% в 2022 году и почти 15% в первой половине 2023 года, сообщил он.
Член Политбюро, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань отметил, что цели, установленные в национальной стратегии правительства по развитию цифровой экономики и цифрового общества к 2025 году с ориентацией на 2030 год, являются серьезными вызовами на фоне многочисленных трудностей, с которыми сталкивается процесс цифровой трансформации по всей стране.
В стратегии изложено видение того, что построение цифровой экономики должно помочь обогатить людей, с тем чтобы Вьетнам смог превзойти уровень дохода ниже среднего к 2025 году, получить статус страны с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Цифровое общество поможет людям стать счастливее, принимать более активное участие в общественной жизни, иметь более благоприятные условия для получения выгод от политики социального обеспечения, что будет способствовать усилиям по превращению Вьетнама в безопасную, гуманную и инклюзивную цифровую страну, добавил Чан Туан Ань.
На форуме, помимо заседания на высоком уровне, были проведены три семинара, на которых обсуждались вопросы развития инноваций как стимула развития цифровой экономики, развития индустрии цифровых технологий как ступени для построения инклюзивной и всеобъемлющей цифровой экономики и цифрового общества, а также роль данных и искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики и цифрового общества.
В рамках форума прошла выставка, на которой более 20 поставщиков ИТ-решений представили технологические приложения для развития цифровой экономики, такие как цифровые платежи, электронные кошельки, ближняя связь (NFC), цифровая подпись, блокчейн, электронная коммерция, цифровая экосистема и решения для обеспечения информационной безопасности.