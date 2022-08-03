Состоялось очередное июльское заседание правительства под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании правительства . Фото: ВИА

3 августа под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось очередное июльское заседание правительства в офлайн и онлайн форматах. Выступая на церемонии открытия заседания, премьер-министр подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на обсуждении ряда дискуссий, в том числе 4 задач по стабилизации, 3 задач по усилению, 2 задач по ускорению, 1 задачи по экономии и 1 задачи по твердому отказу.

На заседании присутствовали вице-премьер-министр и члены правительства; руководители министерств, ведомств и центральных органов; помощник Генерального секретаря ЦККПВ Динь Ван Ан.

Очередное июльское заседание посвящено обсуждению социально-экономической ситуации за июль и за первые 7 месяцев 2022 года, программы социально-экономического восстановления и развития, 3 национальных целевых программ, выплаты государственного инвестиционного капитала, ситуации с профилактикой и борьбой с эпидемией COVID-19.

Выступая на церемонии открытия заседания, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что в июле и за 7 месяцев ситуация в мире осложнилась, стала сложной, непредсказуемой и беспрецедентной, что сильно повлияло на мировую экономику, а также на экономику каждой страны. Стратегическое соперничество между крупными державами усилилось, а российско-украинский конфликт по-прежнему непредсказуем.

Многие страны, в том числе основные партнеры страны, изменили свою политику в сторону повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной и фискальной политики. Риски в области финансов, валюты, государственного долга и риск экономического спада продолжают расти. Международные организации продолжают пересматривать свои прогнозы глобального роста на 2022 год в сторону понижения.

Что касается Вьетнама – экономики с большой открытостью, на данный момент экспортный оборот страны достиг 432 млрд. долл. США, перед страной стоит ряд трудностей и вызовов. В связи с этим, Правительство, министерства, ведомства и местные органы продолжали решительно, синхронно и эффективно реализовывать постановления, заключения и указания ЦК КПВ, Политбюро, Секретариата, Национального собрания, Правительства, при содействии и под контролем Национального собрания, при поддержке людей и бизнеса, международных партнеров, с участием всей политической системы. В то же время, внимательно следя за реальной ситуацией, особенно внутренними и внешними колебаниями, Правительство, министерства, ведомства и местные органы предложили и решительно реализовали гибкие и подходящие решения для стабилизации экономики, контроля над инфляцией, обеспечения основных балансов, содействия восстановлению и росту наряду с усилением управления непогашенными проблемами.

Социально-экономическая ситуация в июле и первых 7 месяцах года оставалась стабильной и благополучной по большинству отраслей. Макроэкономика стабильна, инфляция контролируется, стимулируется рост, обеспечивается 5 основных балансов (доходы-расходы, экспорт-импорт, продовольствие, энергия, рабочая сила). Поддерживались национальная оборона и общественная безопасность, политическая стабильность, общественный порядок и безопасность, расширялись и продвигались интеграция и внешняя политика.

При этом, экономика по-прежнему сталкивается с инфляционными рисками, проблемы выплаты государственного инвестиционного капитала, реализации ряда задач в рамках программы социально-экономического восстановления и развития по-прежнему не нашли окончательного решения.

Премьер-министр попросил делегатов четко указать, что было сделано и что не было сделано; дать объективную оценку результатов и указать причины, особенно субъективные причины, дать тщательный анализ ситуации для выяснения трудностей и проблем.

Премьер-министр подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на обсуждении ряда дискуссий, в том числе 4 задач по стабилизации, 3 задач по усилению, 2 задач по ускорению, 1 задачи по экономии и 1 задачи по твердому отказу.

Соответственно, 4 задачи по стабилизации включают стабилизацию макроэкономики, контроль над инфляцией, стимулирование роста и обеспечение основных балансов; стабилизацию типов рынка и цен; политическую стабильность и общественный порядок и безопасность; стабилизацию и улучшение материальной и духовной жизни людей.

Три задачи по усилению включают усиление понимания ситуации, своевременное, гибкое и эффективное реагирование; усиление системы здравоохранения, особенно профилактической медицины, охраны здоровья населения и особенно вакцинации; усиление дисциплины в административной системе.

Две задачи по ускорению включают ускорение производства и бизнеса, развитие предприятий и создание рабочих мест для людей; ускорение планирования и освоения инвестиционного капитала, особенно государственного инвестиционного капитала.

Задача по экономии – это радикальная экономия, сокращающая все ненужные расходы.

Задача по твердому отказу – это твердый отказ от некачественного управления. Необходимо стремиться к гибкому, творческому, эффективному управлению.



