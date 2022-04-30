Состоялось очередное апрельское заседание правительства

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании правительства 29 апреля. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул конкретные задачи по поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции и гибкому управлению денежно-кредитной и фискальной политикой, выступая на очередном заседании правительства в Ханое 29 апреля.

Указав на положительные признаки в апреле, премьер-министр сказал, что макроэкономическая ситуация остается стабильной, основные экономические балансы обеспечены, национальная оборона и безопасность защищены, а внешние связи укреплены.

Он отметил усилия по борьбе с коррупцией, коммуникациям, институциональному строительству и правоохранительным органам, заявив, что материальная и духовная жизнь людей обеспечена, их доверие к партии и государству укреплено и усилено, а репутация и положение Вьетнама на международной арене улучшились.

По словам премьер-министра, достижения, полученные в прошлом месяце и в первые 4 месяца этого года, создали основу для восстановления и роста страны.

Тем не менее, проблемы все еще остаются, такие как риски для основных экономических балансов, давление на рост инфляции, безнадежные долги, финансовые риски, медленное освоение государственных инвестиций и вялая реализация программы социально-экономического восстановления и развития, сказал он.

Премьер-министр добавил, что основные задачи и решения, изложенные в программе, должны быть развернуты согласованно на благо людей и бизнеса. Он распорядился о создании руководящего комитета по реализации программы и поставил перед вице-премьерами конкретные задачи.

Он также подчеркнул необходимость эффективного применения политики поддержки процентных ставок и прозрачного, безопасного и устойчивого развития рынка капитала.

Следует приложить усилия, чтобы ускорить освоение государственных инвестиций, особенно официальной помощи в целях развития (ОПР) и иностранных льготных кредитов, при рассмотрении незавершенных проектов.

Министерствам, ведомствам и местным органам власти было предложено устранить препятствия для производства и ведения бизнеса, отладить административные процедуры, внимательно следить за развитием рынка, обеспечить товарооборот и принять меры для борьбы со стихийными бедствиями.

Он также призвал их внимательно следить за мировой экономикой, особенно за инфляцией и ценами на топливо и стратегические материалы, и изложить подходящие сценарии для управления внутренним производством и обеспечения баланса спроса и предложения и стабильности цен.

Премьер-министр призвал к восстановлению туризма и скорейшему завершению подготовки к 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), которые, как ожидается, помогут Вьетнаму продвигать свой имидж в регионе и мире.

Премьер-министр также упомянул задачи в области национальной обороны и безопасности, внешних связей и коммуникаций.

Социально-экономическая ситуация в апреле демонстрировала позитивные признаки: индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2,64% в годовом исчислении, что является самым низким уровнем по сравнению с предыдущим периодом с 2017 года, а сборы в государственный бюджет выросли на 13,3%.

Промышленное производство в этом месяце увеличилось на 2% в месячном исчислении и на 9,4% в годовом исчислении. Стоимость производства за первые 4 месяца выросла на 7,5%. Между тем, экспорт за 4 месяца вырос на 16,4%, а импорт — на 15,7%, при этом положительное сальдо торгового баланса составило около 2,5 млрд. долл. США.

Количество иностранных туристов в апреле увеличилось в 5,2 раза и за 4 месяца выросло на 184,7% в годовом исчислении.



