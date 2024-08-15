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Состоялось заседание Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными явлениями
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент высоко оценил тот факт, что органы внутренних дел, инспекции, общественной безопасности, прокуратуры, судебные органы и др. приложили огромные усилия, тесно координировали действия, своевременно устраняли трудности и препятствия для ускорения хода расследования дел.
Глава КПВ потребовал, чтобы в последние месяцы 2024 года и в ближайшие годы партийные комитеты, партийные организации и функциональные органы не проявляли субъективность и удовлетворенность достигнутыми результатами. Они должны продолжать решительно и синхронно внедрять решения, решительно и настойчиво бороться с коррупцией и негативными явлениями в духе «непрестанно, без перерывов, без ограничений, без исключений».
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул 3 требования. Во-первых, борьба с коррупцией и негативными явлениями должна служить социально-экономическому развитию, усиление этой работы не должно влиять или препятствовать социально-экономическому развитию.
Во-вторых, борьбу с коррупцией и негативными явлениями необходимо осуществлять на низовом уровне и в партийных ячейках, при мониторинге кадровых работников, членов Партии и народа.
В-третьих, необходимо уделять особое внимание работе по предотвращению и борьбе с негативными проявлениями, которые являются источником и причиной коррупции.
Исходя из этого, нужно эффективно реализовывать задачи в соответствии с программой работы Руководящего комитета на 2024 год и заключениями сессий и заседаний Руководящего комитета и Постоянного бюро Руководящего комитета.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам заявил, что необходимо продолжать повышать эффективность информационной, пропагандистской и образовательной работы по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями, формировать свободную от коррупции и негативных явлений культуру честности среди кадровых работников, членов Партии и народа.
Также нужно активно продвигать роль Отечественного фронта Вьетнама, общественно-политических организаций, прессы и народа в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, повышать эффективность работы руководящих комитетов по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне.
Согласно докладу, представленному на заседании, в первом полугодии этого года партийные комитеты и инспекционные комиссии всех уровней привлекли к дисциплинарной ответственности 308 партийных организаций и 11 005 членов партии. Центральный комитет партии, его Политбюро, Секретариат и Инспекционная комиссия наложили дисциплинарные взыскания на 47 должностных лиц, находящихся в ведении Центрального комитета партии.
С начала этого года компетентные органы согласились с тем, чтобы 14 чиновников под руководством Центрального комитета партии и 172 других под руководством местных партийных комитетов прекратили занимать должности и прекратили работать, или поручили им другие задания, учитывая их ответственность как руководителей ведомств или их участие в коррупционных делах. Среди них пять членов Политбюро, один член Секретариата и четыре члена Центрального комитета партии.