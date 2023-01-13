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Состоялось заседание Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными явлениями

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг 12 января председательствовал на 23-м заседании Центрального руководящего комитета по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями
На встрече. Фото: ВИА
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг 12 января председательствовал на 23-м заседании Центрального руководящего комитета по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями, чтобы рассмотреть его работу в 2022 году и определить рабочую повестку на этот год.

На заседании сообщалось, что в 2022 году усилена борьба с коррупцией с помощью решительных, согласованных и действенных мер. Продолжалось содействие строительству институтов: ЦК партии, Политбюро и Секретариат издали около 50 резолюций, директив, заключений, положений и руководств по партийному строительству, предупреждению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями. Национальное собрание, Правительство, министерства и отрасли обнародовали и ввели в действие 640 важных нормативно-правовых актов, касающихся социально-экономического управления, предотвращения и борьбы с коррупцией и негативными явлениями.

В прошлом году 59 членов ЦК КПВ были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционное поведение и умышленное нарушение законов; 47 чиновников под руководством Политбюро и Секретариата; из состава ЦК партии 13-го созыва исключены 5 чиновников, сняты со своих постов 2 вице-премьера и 3 замминистра.

557 дел были переданы в следственные органы для проведения расследования, а также возбуждены уголовные дела по 493 случаям коррупции с участием 1.123 фигурантов.

Судебные органы арестовали и заморозили активы на сумму более 364 трлн. донгов (15,5 млрд. долл. США) по делам о коррупции, а правоохранительные органы взыскали по этим делам 27,4 трлн. донгов.

Выступая на мероприятии, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, возглавляющий комитет, сказал, что предотвращение и борьба с коррупцией и негативными явлениями во Вьетнаме были решительно реализованы для сдерживания и предотвращения дальнейших нарушений, но гуманным и надлежащим образом.

Он подчеркнул необходимость четкой координации в борьбе и потребовал от партийных работников и членов, особенно от членов руководящего комитета, показать пример и возглавить работу по предупреждению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг партии также заявил, что необходимо рассмотреть и устранить лазейки и несоответствия в политике и законах, касающихся банковского дела, финансов, ценных бумаг, корпоративных облигаций, планирования строительства и торгов; в ближайшее время завершить доработку Закона о земле, Закона о торгах, Закона об имущественных аукционах и законопроектов, связанных с антикоррупционной работой; и обнародовать Национальную стратегию по предупреждению коррупции и борьбе с ней до 2030 года.

По его словам, партийные комитеты и организации, а также соответствующие органы должны усилить проверки и инспекции в сферах, где легко возникает коррупция.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг добавил, что в этом году руководящий комитет сосредоточился на проведении расследований, чтобы в ближайшее время завершить крупные дела, вызвавшие большое общественное беспокойство, такие как дела компании Viet A Technologies, консульского отдела Министерства иностранных дел, FLC Group, Tan Hoang Minh Group, Van Thinh Phat Group и AIC...


VNA/VNP

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