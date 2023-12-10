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Состоялось заседание подкомитета по социально-экономическим вопросам XIV всевьетнамского съезда КПВ
В заседании также приняли участие член Политбюро, постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, Министр обороны Фан Ван Жанг, секретарь ЦК КПВ, вице-премьер Ле Минь Кхай.
Выступая с речью, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы члены подкомитета по социально-экономическим вопросам XIV всевьетнаского съезда КПВ использовали свои знания, уделяли время, распределили работу научным и разумным образом, разработали конкретные и осуществимые дорожные карты и планы с целью выполнить огромный объем порученной им работы.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь процитировал слова генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга о том, что создание подкомитетов - это начало подготовки к XIV всевьетнаскому съезду КПВ на период 2026-2031 годов, и попросил их быстро изложить свои рабочие программы и планы.
Социально-экономическому подкомитету в составе 53 человек поручено подготовить пятилетний отчет о реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития (2021-2030) и разработать план социально-экономического развития на 2026-2030 годы, который будет вынесен на рассмотрение съезда.
Премьер-министр отметил, что на подкомитет возложена большая нагрузка: анализ и оценка реальной ситуации в стране, в частности, выполнение задач социально-экономического развития на 2021-2025 годы, анализ ограничений, выявление их причин и извлечение уроков.
Он подчеркнул необходимость сохранить достижения, достигнутые за последние почти 40 лет реформ, оптимизировать возможности и высвободить ресурсы для быстрого и устойчивого национального развития.
На заседании подкомитет согласовал регламент работы и дорожную карту для выполнения поставленных перед ним задач.