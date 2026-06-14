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Состоялись церемонии прощания и захоронения останков 18 павших героев, погибших на камбоджийской земле
В торжественной и трогательной атмосфере участники церемонии возложили цветы и благовония, почтили минутой молчания память героев, которые мужественно сражались и отдали свои жизни за дело освобождения нации, защиту Отечества и выполнение высокого интернационального долга на камбоджийской земле.
После церемонии прощания состоялись траурное шествие и захоронение останков 18 павших героев на Кладбище павших героев Дыкко, где они обрели вечный покой на родной земле после многих десятилетий пребывания на чужбине.
Церемония стала выражением глубокой признательности Партии, Государства, Армии и народа героям, павшим за независимость нации, а также подтверждением решимости Вьетнама продолжать поиск и репатриацию останков павших героев, всё ещё остающихся на территории дружественных стран, чтобы вернуть их на Родину, к боевым товарищам и семьям.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Зялай Нгуен Тхи Тхань Лить подчеркнула, что в годы войны и в период оказания помощи народу Камбоджи в освобождении от геноцидного режима десятки тысяч военнослужащих-добровольцев и вьетнамских специалистов героически погибли.
Партия, Государство, Армия и народ Вьетнама неизменно рассматривают поиск и репатриацию останков павших героев как особую политическую задачу, воплощающую традицию благодарной памяти и ответственность перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Благодаря многолетним усилиям, поддержке правительства, властей, вооружённых сил и народа Камбоджи, а также самоотверженной работе военнослужащих группы К52, к настоящему времени на Родину возвращены останки 1 531 военнослужащего-добровольца и вьетнамского специалиста.
В сухой сезон 2025–2026 годов группа К52 продолжила выполнение задачи на территории 808 деревень в 23 районах и городах трёх северо-восточных провинций Камбоджи — Ратанакири, Стынгтраенг и Прэахвихеа. Несмотря на всё более ограниченную информацию, преклонный возраст или смерть многих свидетелей, изменения местности с течением времени и сложную обстановку в сфере безопасности в отдельных районах, группа К52 смогла провести обследование и проверку данных в 21 месте на территории 17 районов и городов. В результате были обнаружены останки 18 павших героев, из них 8 — в провинции Ратанакири, 7 — в провинции Стынгтраенг и 3 — в провинции Прэахвихеа.
От имени руководства Комитета администрации и специализированных комиссий трёх провинций — Ратанакири, Прэахвихеа и Стынгтраенг Королевства Камбоджа губернатор провинции Стынгтраенг Сор Сопутра выразил безграничную благодарность павшим героям и вьетнамским специалистам, которые внесли огромный вклад в освобождение народа Камбоджи от режима геноцида Пол Пота, принесли стране мир и возможность возрождения.
По информации группы К52, большинство обнаруженных павших героев погибли в период войны сопротивления американской агрессии. Многие останки были найдены завёрнутыми в плащ-палатки, гамаки или погребальные мешки вместе с личными вещами военнослужащих. Однако после многих десятилетий пребывания в земле большинство останков подверглись значительному разрушению, что серьёзно осложняет отбор биологических образцов для установления личности.
По этому случаю заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг встретился с военнослужащими группы К52 провинции Зялай, выразил им поддержку и вручил подарки.