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Состоялись переговоры между Председателми НС Болгарии и Вьетнама
На переговорах Росен Желязков тепло приветствовал Выонг Динь Хюэ и поздравил огромные достижения дела Дой Мой (Обновление) Вьетнама, в котором Национальное собрание Вьетнама играет очень важную роль, он подтвердил, что Болгария всегда ценит традиционную дружбу и многоплановое сотрудничество между двумя странами.
Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ с уважением передал председателю Болгарского национального собрания приветствия и пожелание здоровья от руководителей Партии и Государства Вьетнам, подтвердив, что Государство, Национальное собрание и народ Вьетнама всегда помнят о ценной и искренней помощи Болгарии в период борьбы за независимость, а также в строительстве и развитии страны сегодня, подчеркнул, что Болгария является одной из первых стран, которая признала и установила дипломатические отношения с Вьетнамом, а также обучила для Вьетнама более 30.000 чиновников и технических специалистов, в том числе многих высокопоставленных вьетнамских лидеров, таких как бывший председатель НС Нгуен Шинь Хунг, бывший вице-президент Нгуен Тхи Зоан.
В духе дружбы и откровенности два председателя Национального собрания подробно обсудили многие вопросы как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Обе стороны полагают, что двустороннее сотрудничество в последнее время укреплялось и постоянно развивалось во многих аспектах, но оно не соответствует политическому доверию и потенциалу двух сторон. Имея желание и решимость углублять сотрудничество во всех областях, обе стороны согласовали ряд основных направлений сотрудничества и договорились продолжать расширять обмен делегациями на всех уровнях, координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, поддерживать эффективную реализацию документов, подписанных в двустороннем порядке, а также в рамках ЕС, и организовать в ближайшее время 24-го заседание Комитета Межправительственного комитета по экономическому, торговому и научному сотрудничеству, открывать новые области сотрудничества, такие как переработка, производство, высокие технологии, инновации, здравоохранение, фармацевтика, особенно морское экономическое сотрудничество, логистика, на основе использования преимуществ Болгарии на Черном море и Вьетнама в Восточном море.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ почтительно поблагодарил Национальное собрание Болгарии за ратификацию Соглашения о защите инвестиций Вьетнам-Европейский Союз (EVIPA) прямо перед визитом. Росен Желязков предложил обеим сторонам использовать преимущества, которые дает EVIPA, изучить возможность создания совместных предприятий во Вьетнаме или Болгарии для производства продукции, необходимой обеим сторонам, или для экспорта на третьи рынки.
Пользуясь случаем Выонг Динь Хюэ поблагодарил и попросил болгарское правительство и Национальное собрание создать благоприятные условия для сообщества, насчитывающего почти 1.000 вьетнамцев в Болгарии, чтобы они стали эффективным связующим мостом между двумя странами и двумя народами.
Обсуждая международные и региональные проблемы, лидеры двух стран согласились, что все конфликты и споры должны разрешаться мирными средствами, на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ попросил Болгарию продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН и позицию АСЕАН по Восточному морю. Председатель Национального собрания Росен Желязков заявил, что Болгария всегда следует и высоко ценит роль и позицию Вьетнама в регионе и АСЕАН, а также мирную внешнюю политику Вьетнама «диалог вместо конфронтации», придающую большое значение отношениям с соседями, а также развивающую отношения с основными партнерами, способствующую поддержанию мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Лидеры двух стран выразили уверенность, что сегодняшние успешные переговоры укрепят основу хороших политических отношений и повысят традиционную дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Болгарией. По этому случаю председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ почтительно пригласил председателя Национального собрания Росена Желязкова посетить Вьетнам, и хозяин встречи с радостью принял приглашение.
В целях дальнейшего укрепления практического, эффективного и устойчивого развития отношений дружбы и сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Болгарии сразу после переговоров Выонг Динь Хюэ и Росен Желязков подписали Меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Болгарии.
Далее председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель НС Росен Желязков стали свидетелями подписания 4 документов о сотрудничестве.
Утром того же дня в столице Софии председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Национального собрания Вьетнама возложили венки к памятнику Неизвестному солдату.