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Состоялась церемония приветствия премьер-министра Сингапура

Премьер-министр Фам Минь Тьинь утром 28 августа провел в Ханое церемонию приветствия своего сингапурского коллеги Ли Сяньлуна, который находится с официальным визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его сингапурский коллег Ли Сяньлун (слева) на церемонии встречи. Фото: ВИА
Премьер-министр Фам Минь Тьинь утром 28 августа провел в Ханое церемонию приветствия своего сингапурского коллеги Ли Сяньлуна, который находится с официальным визитом во Вьетнаме.

Затем оба премьер-министра посетили фотовыставку, посвященную земле, людям и отношениям Вьетнама и Сингапура, совместно организованную Вьетнамским информационным агентством и канцелярией правительства Вьетнама.

После этого они провели переговоры, на которых обсудили меры по укреплению двусторонних отношений.

Перед церемонией приветствия премьер-министр Сингапура возложил венки из цветов и отдал дань уважения президенту Хо Ши Мину в его мавзолее.

Это пятый визит Ли Сяньлуна во Вьетнам в качестве премьер-министра Сингапура, демонстрирующий близость и сплоченность между двумя нациями.

Это одно из самых масштабных мероприятий в рамках празднования 50-летия двусторонних дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства. Ожидается, что по этому случаю премьер-министр Ли Сяньлун посетит ряд важных мероприятий.

ВИА/ИЖВ

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