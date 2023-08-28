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Состоялась церемония приветствия премьер-министра Сингапура
Затем оба премьер-министра посетили фотовыставку, посвященную земле, людям и отношениям Вьетнама и Сингапура, совместно организованную Вьетнамским информационным агентством и канцелярией правительства Вьетнама.
После этого они провели переговоры, на которых обсудили меры по укреплению двусторонних отношений.
Перед церемонией приветствия премьер-министр Сингапура возложил венки из цветов и отдал дань уважения президенту Хо Ши Мину в его мавзолее.
Это пятый визит Ли Сяньлуна во Вьетнам в качестве премьер-министра Сингапура, демонстрирующий близость и сплоченность между двумя нациями.
Это одно из самых масштабных мероприятий в рамках празднования 50-летия двусторонних дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства. Ожидается, что по этому случаю премьер-министр Ли Сяньлун посетит ряд важных мероприятий.