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НОВОСТИ

Состоялась церемония празднования 54-й годовщины победы Чуонгбон

Вечером 29 октября по случаю празднования 54-й годовщины победы Чуонгбон в историческом памятнике государственного значения Чуонгбон (провинция Нгеан) Народный комитет провинции Нгеан совместно с Газетой «Нянзан» организовал церемонию празднования 54-й годовщины победы Чуонгбон и художественную программу на тему «Чуонгбон – Легендарный эпос».
  Художественный номер в церемонии.  
На мероприятии присутствовали бывший Президент Чыонг Тан Шанг, бывший Председатель НС Нгуен Шинь Хунг, член Политбюро, начальник Главного политического управления ВНА генерал армии Лыонг Кыонг, члены ЦК КПВ, бывшие члены ЦК КПВ, представители центральных ведомств, министерств, провинций и городов, матери-героини, герои народных вооруженных сил, ветераны, инвалиды войны, больные военнослужащие, бывшие добровольцы, их родственники и местные жители.

Выступая на мероприятии, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь подчеркнул, что сотрудники газеты «Нянзан» в память о павших бойцах обещали совместно с Парткомом и жителями провинции Нгеан и жителями по всей стране стремиться к успешной реализации Резолюции XIII съезда КПВ и Платформы строительства страны в переходный период к социализму, сделать все для развития Вьетнама и превращения его в процветающую и счастливую страну.

На церемонии руководители Партии и Государства вручили благотворительные дома и сберегательные книжки представителям семей льготной категории, находящихся в трудной ситуации.

Специальная художественная программа «Чуонгбон – Легендарный эпос» позволила зрителям вернуться в прошлое через оживленные истории, рассказывающие об искренности и стойкости молодых добровольцев.

Ранее руководители, бывшие руководители Партии и Государства, члены делегаций газеты «Нянзан» и руководители провинции Нгеан возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах в историческом памятнике государственного значения Чуонгбон и у могил 13 павших молодых добровольцев.

Нянзан Онлайн

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