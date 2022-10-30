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Состоялась церемония празднования 54-й годовщины победы Чуонгбон
Выступая на мероприятии, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь подчеркнул, что сотрудники газеты «Нянзан» в память о павших бойцах обещали совместно с Парткомом и жителями провинции Нгеан и жителями по всей стране стремиться к успешной реализации Резолюции XIII съезда КПВ и Платформы строительства страны в переходный период к социализму, сделать все для развития Вьетнама и превращения его в процветающую и счастливую страну.
На церемонии руководители Партии и Государства вручили благотворительные дома и сберегательные книжки представителям семей льготной категории, находящихся в трудной ситуации.
Специальная художественная программа «Чуонгбон – Легендарный эпос» позволила зрителям вернуться в прошлое через оживленные истории, рассказывающие об искренности и стойкости молодых добровольцев.
Ранее руководители, бывшие руководители Партии и Государства, члены делегаций газеты «Нянзан» и руководители провинции Нгеан возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах в историческом памятнике государственного значения Чуонгбон и у могил 13 павших молодых добровольцев.