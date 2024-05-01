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Состоялась церемония поднятия флага «Воссоединение страны» в провинции Куангчи
На церемонии присутствовали члены Постоянного бюро Партийного комитета провинции Куангчи, Народного совета и Народного комитета провинции Куангчи, руководители департаментов, отделов и ведомств, вьетнамские матери-героини, ветераны революции и большое количество местных жителей.
На церемонии также минутой молчания почтили память выдающихся детей Родины и страны, отдавших свою жизнь за независимость и свободу Отечества, за счастье народа.
Выступая на церемонии поднятия флага «Воссоединение страны», Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Хоанг Нам сообщил, что 20 июля 1954 года были подписаны Женевские соглашения, Вьетнам был разделен на две части, северную и южную, по 17-й параллели – реке Бенхай. Став временной демаркационной линией, мост Хиенлыонг и река Бенхай были символом разделения и стремления народа к воссоединению страны в тяжелые военные годы.
После церемонии поднятия флага «Воссоединение страны» делегаты возложили цветы и воскурили благовония на национальном кладбище павших бойцов Чыонгшон, национальном кладбище «Дорога №9» и в памятнике особого государственного значения – древней цитадели Куангчи.