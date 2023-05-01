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Состоялась церемония поднятия флага «Воссоединение страны» в провинции Куангчи
Выступая на церемонии поднятия флага, Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Хоанг Нам сказал, что ежегодно 30 апреля по всей стране устремляются миллионы людей к Комплексе исторических памятников особого государственного значения «Два берега реки Хиенлыонг-Бенхай», чтобы чтить память о героическом и трагическом времени, чтить бессмертные подвиги, а также быть глубоко благодарными за великие жертвы павших героев, которые отдали свою жизнь за независимость.