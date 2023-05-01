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НОВОСТИ

Состоялась церемония поднятия флага «Воссоединение страны» в провинции Куангчи

В первой половине дня 30 апреля в Комплексе исторических памятников особого государственного значения «Два берега реки Хиенлыонг-Бенхай» в провинции Куангчи прошла торжественная церемония поднятия государственного флага «Воссоединение страны» по случаю 48-летия со Дня полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2023 г.) и 51-летия со Дня освобождения провинции Куангчи (1 мая 1972 г. – 1 мая 2023 г.).
  Церемония поднятия флага «Воссоединение страны».  
Церемония поднятия флага «Воссоединение страны» показывает гордость нации, веру и волю в силу вьетнамской революции, а также распространение сообщения о том, что мир, единство и процветание всегда являются вечным и гуманным стремлением вьетнамского народа.

Выступая на церемонии поднятия флага, Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Хоанг Нам сказал, что ежегодно 30 апреля по всей стране устремляются миллионы людей к Комплексе исторических памятников особого государственного значения «Два берега реки Хиенлыонг-Бенхай», чтобы чтить память о героическом и трагическом времени, чтить бессмертные подвиги, а также быть глубоко благодарными за великие жертвы павших героев, которые отдали свою жизнь за независимость.

ИЖВ/ВИА

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