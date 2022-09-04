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Состоялась церемония открытия средней школы Кишон

Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Партия и Государство придают особое значение образованию и подготовке кадров, считая это высшей государственной политикой и делая все возможное, чтобы заботиться о развитии дела образования.
  Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ на церемонии открытия средней школы Кишон (Нгеан). Фото: Зюи Линь  
В первой половине дня 3 сентября на церемонии открытия средней школы Кишон (Нгеан) и открытия 2022-2023 учебного года Председатель НС заявил, что Резолюция XIII съезда КПВ определила развитие человеческих ресурсов, в частности высококачественных человеческих ресурсов, как один из стратегических прорывов, играющих решающую роль для социально-экономического развития страны. Дело образования, в целом, и воспитательная работа педагогов, в частности, играют чрезвычайно важную роль.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил пожелание, чтобы учителя школы были ярким примером нравственности, культурного поведения, энтузиазма, ответственности за профессию, были теми, кто вдохновляет и мотивирует учащихся на учебу и открытие новых горизонтов знаний.

Председатель НС предложил партийному комитету и народному комитету провинции Нгеан эффективно руководить реализацией Резолюции № 88/2019/QH14, утверждающей генеральный план социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на период 2021-2030 гг.


Нянзан Онлайн/ВИА

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