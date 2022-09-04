Состоялась церемония открытия средней школы Кишон

Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ на церемонии открытия средней школы Кишон (Нгеан). Фото: Зюи Линь В первой половине дня 3 сентября на церемонии открытия средней школы Кишон (Нгеан) и открытия 2022-2023 учебного года Председатель НС заявил, что Резолюция XIII съезда КПВ определила развитие человеческих ресурсов, в частности высококачественных человеческих ресурсов, как один из стратегических прорывов, играющих решающую роль для социально-экономического развития страны. Дело образования, в целом, и воспитательная работа педагогов, в частности, играют чрезвычайно важную роль.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил пожелание, чтобы учителя школы были ярким примером нравственности, культурного поведения, энтузиазма, ответственности за профессию, были теми, кто вдохновляет и мотивирует учащихся на учебу и открытие новых горизонтов знаний.

Председатель НС предложил партийному комитету и народному комитету провинции Нгеан эффективно руководить реализацией Резолюции № 88/2019/QH14, утверждающей генеральный план социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на период 2021-2030 гг.



