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Состоялась церемония открытия средней школы Кишон
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил пожелание, чтобы учителя школы были ярким примером нравственности, культурного поведения, энтузиазма, ответственности за профессию, были теми, кто вдохновляет и мотивирует учащихся на учебу и открытие новых горизонтов знаний.
Председатель НС предложил партийному комитету и народному комитету провинции Нгеан эффективно руководить реализацией Резолюции № 88/2019/QH14, утверждающей генеральный план социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на период 2021-2030 гг.