Состоялась торжественная церемония начала строительства последнего подпроекта скоростной автомагистрали Север-Юг

Проект "строительство-эксплуатация-передача" (BOT) проходит через уезды Чиланг, Каолок, Ванланг и город Лангшон общей протяженностью около 59,87 км. Его строительство обойдется в 11,02 триллиона донгов (433,09 миллиона долларов США), из которых 5,49 триллиона донгов - из государственной казны, и будет завершено в 2026 году.

Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что XIII съезд КПВ определил, что к 2030 году будет построено 5 000 км скоростных автомагистралей, включая стратегическую скоростную автомагистраль «Север-Юг» в восточной части страны, будут продвигаться три стратегических прорыва, в частности прорыв в транспортной инфраструктуре.

Премьер-министр высоко оценил усилия соответствующих министерств и ведомств по завершению инвестиционных процедур и также усилия провинций Лангшон, Каобанг и Куангнинь по подготовке к началу строительства скоростной автомагистрали.

Премьер-министр поручил местностям продвигать самостоятельность и чувство ответственности в новых условиях и обстоятельствах при строительстве скоростной автомагистрали, чтобы обеспечить своевременный прогресс, качество, безопасность и охрану окружающей среды.

Проект Хыунги-Чиланг должен создать новое пространство для развития и служить воротами между странами АСЕАН и Китаем, продолжил он, попросив Министерство планирования и инвестиций, Министерство транспорта и другие министерства и ведомства продолжать тесную координацию с провинцией Лангшон, чтобы обеспечить прогресс, качество, безопасность и эффективность проекта.

Лангшон должен и дальше тесно сотрудничать с инвесторами во время строительства и уделять особое внимание жителям в районе проекта, сказал глава правительства.

По этому случаю Фам Минь Тьинь передал пожертвования семьям этнических меньшинств в Лангшоне, чтобы помочь им построить новые жилья.