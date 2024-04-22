Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Состоялась торжественная церемония начала строительства последнего подпроекта скоростной автомагистрали Север-Юг

21 апреля в Лангшоне премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Государственного руководящего комитета по ключевым национальным сооружениям и проектам в транспортной сфере, объявил начало строительства скоростной автомагистрали контрольно-пропускного пункта Хыунги-Чиланг

Проект "строительство-эксплуатация-передача" (BOT) проходит через уезды Чиланг, Каолок, Ванланг и город Лангшон общей протяженностью около 59,87 км. Его строительство обойдется в 11,02 триллиона донгов (433,09 миллиона долларов США), из которых 5,49 триллиона донгов - из государственной казны, и будет завершено в 2026 году.

Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что XIII съезд КПВ определил, что к 2030 году будет построено 5 000 км скоростных автомагистралей, включая стратегическую скоростную автомагистраль «Север-Юг» в восточной части страны, будут продвигаться три стратегических прорыва, в частности прорыв в транспортной инфраструктуре.

Премьер-министр высоко оценил усилия соответствующих министерств и ведомств по завершению инвестиционных процедур и также усилия провинций Лангшон, Каобанг и Куангнинь по подготовке к началу строительства скоростной автомагистрали.

Премьер-министр поручил местностям продвигать самостоятельность и чувство ответственности в новых условиях и обстоятельствах при строительстве скоростной автомагистрали, чтобы обеспечить своевременный прогресс, качество, безопасность и охрану окружающей среды.

Проект Хыунги-Чиланг должен создать новое пространство для развития и служить воротами между странами АСЕАН и Китаем, продолжил он, попросив Министерство планирования и инвестиций, Министерство транспорта и другие министерства и ведомства продолжать тесную координацию с провинцией Лангшон, чтобы обеспечить прогресс, качество, безопасность и эффективность проекта.

Лангшон должен и дальше тесно сотрудничать с инвесторами во время строительства и уделять особое внимание жителям в районе проекта, сказал глава правительства.

По этому случаю Фам Минь Тьинь передал пожертвования семьям этнических меньшинств в Лангшоне, чтобы помочь им построить новые жилья.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Приток ПИИ в швейный и текстильный сектор восстанавливается

Приток ПИИ в швейный и текстильный сектор восстанавливается

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во вьетнамский швейный и текстильный сектор восстанавливается благодаря благоприятному инвестиционному климату и квалифицированной рабочей силе, а также открытой экономике страны, сообщают инсайдеры.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top