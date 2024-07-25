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Состоялась торжественная церемония государственных похорон Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга

25 июля в Национальном траурном зале в Ханое, Тхонгнят в Хошимине и на малой родине Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга в общине Донгхой, район Донгань, Ханой состоялась торжественная церемония прощания с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом в соответствии с национальным траурным этикетом.
  Гроб с телом генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга установлен в Национальном траурном зале в Ханое. Фото: ВИA  
Церемония прощания была организована Центральным комитетом КПВ, Национальным собранием (НС), Президентом государства, Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и семьей умершего.

В Национальном траурном зале делегация ЦК КПВ во главе с членом Политбюро, Президентом государства То Ламом отдала дань памяти Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и выразила соболезнования его семье.

Член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавил делегацию правительства, член Политбюро, Президент государства То Лам возглавил делегацию Президента государства, член Политбюро и председатель НС Чан Тхань Ман возглавил делегацию НС, а член Политбюро, секретарь ЦК КПВ и председатель ЦК ОФВ До Ван Чиен возглавил делегацию ЦК ОФВ, чтобы почтить память покойного лидера и выразить соболезнования его семье.

Бывший Генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань, бывшие Президенты Нгуен Минь Чиет, Чыонг Тан Шанг, Нгуен Суан Фук и Во Ван Тхыонг, бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг, бывшие Председатели НС Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган и Выонг Динь Хюэ, а также многие другие действующие и бывшие руководители партии и государства пришли отдать последние почести Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и выразить соболезнования его семье.

В книге соболезнований член Политбюро, Председатель То Лам написал, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг был особенно выдающимся лидером, убежденным коммунистом и ярким примером, который неустанно изучал и следовал идеологии, моральному примеру и стилю президента Хо Ши Мина, был очень авторитетным деятелем партии, государства и народа, а также большим другом людей во всем мире. Лидер партии посвятил всю свою жизнь стране, партии и народу. Он также внес огромный вклад в революционное дело партии и народа, в международное коммунистическое движение, в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Президент То Лам пообещал, что последующие поколения будут следовать примеру Генерального секретаря, делать все возможное для служения Отечеству и народу, сохранять единство и единодушие и стремиться к реализации цели построения мирного, независимого, единого, демократического, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, как того желал покойный лидер при своей жизни.

Также 25 июля многие международные делегации и делегации министерств, отраслей и населенных пунктов по всей стране пришли почтить память Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и выразить соболезнования его семье.

Нгуен Фу Чонг, Генеральный секретарь ЦК КПВ, секретарь Центральной военной комиссии, скончался 19 июля в возрасте 80 лет.

За почти 60 лет работы он внес значительный и особенно выдающийся вклад в славное революционное дело партии и нации. Он был награжден орденом «Золотая звезда», знаком «55 лет членства в партии» и многими другими орденами и медалями Вьетнама и других стран.

Церемония прощания проходит с 7:00 до 22:00 25 июля и с 7:00 до 13:00 26 июля.

ИЖВ/ВИА

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