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Состоялась официальная церемония приветствия президента То Лама, находящегося в Лаосе с государственным визитом
Визит Президента Вьетнама в Лаос проходит в контексте хорошо развивающейся великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом; тесные и доверительные политические отношения продолжают укрепляться, обе стороны регулярно обмениваются визитами и встречами на всех уровнях; усиливают обмен теориями и опытом в партийном строительстве, социально-экономическом развитии и международной интеграции.
Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продолжает иметь положительные изменения; двусторонний товарооборот в 2023 году достиг более 1,64 млрд долларов США, за первые 4 месяца 2024 года он достиг 620 млн долларов США (рост на 10,6% к аналогичному периоду 2023 года). Вьетнам в настоящее время имеет 241 действительный инвестиционный проект в Лаосе с общим уставным капиталом около 5,5 миллиардов долларов США, сохраняя третье место среди стран/территорий, инвестирующих больше всего в Лаос.
Первый визит президента государства То Лама в Лаос после избрания Национальным собранием на новую должность является свидетельством последовательной политики Вьетнама, всегда отдающей высший приоритет укреплению и развитию дружественных отношений, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Хорошие традиционные отношения и верная привязанность между двумя народами Вьетнама и Лаоса, которые были установлены вьетнамским президентом Хо Ши Мином, лаосскими президентами Кайсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, культивируются преемственными поколениями руководителей двух партий, государств и народов двух стран, став бесценным достоянием двух народов и общим законом развития двух стран на пути к процветанию и счастливым народам.
В феврале 2019 года по случаю визита генерального секретаря и президента Нгуен Фу Чонга в Лаос обе стороны договорились перейти от «традиционных отношений» к «великим традиционным отношениям». Это важная историческая веха, ставшая новым прорывом в отношениях сотрудничества между двумя странами.
За последние годы под пристальным руководством высших руководителей двух стран и при активном участии министерств, ведомств, отраслей, населенных пунктов и предприятий особые отношения сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом достигли многих важных результатов в различных областях, способствуя обеспечению стабильности развития каждой страны. Необходимо продолжать укреплять и развивать великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом-Лаосом и Лаосом-Вьетнамом.
Перед официальной церемонией приветствия и переговорами с генеральным секретарем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президент государства То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация возложили венки к памятнику лаосским Неизвестным павшим солдатам в столице Вьентьяна.