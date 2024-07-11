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Состоялась официальная церемония приветствия президента То Лама, находящегося в Лаосе с государственным визитом

В 8 часов 40 минут 11 июля (по местному времени) на площади Национальной Ассамблеи во Вьентьяне состоялась торжественная церемония приветсивия президента То Лама и высокопоставленной вьетнамской делегации, находящихся с официальным визитом в Лаосской Народно-Демократической Республике. На церемонии приветствия председательствовал Генеральный секретарь, президент Лаоса Тонглун Сисулит.
  Президент Вьетнама То Лам и генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, президент Лаоса Тхонглун Сисулитх обходят почетный караул. Фото: ВИA  
Сразу после официальной церемонии приветствия президент То Лам и генеральный секретарь, президент Лаоса Тонглун Сисулит возглавили делегации высокого уровня двух стран для проведения переговоров по обсуждению мер, способствующих углублению и дальнейшему эффективному всеобъемлющему сотрудничеству между двумя странами.

Визит Президента Вьетнама в Лаос проходит в контексте хорошо развивающейся великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом; тесные и доверительные политические отношения продолжают укрепляться, обе стороны регулярно обмениваются визитами и встречами на всех уровнях; усиливают обмен теориями и опытом в партийном строительстве, социально-экономическом развитии и международной интеграции.
Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продолжает иметь положительные изменения; двусторонний товарооборот в 2023 году достиг более 1,64 млрд долларов США, за первые 4 месяца 2024 года он достиг 620 млн долларов США (рост на 10,6% к аналогичному периоду 2023 года). Вьетнам в настоящее время имеет 241 действительный инвестиционный проект в Лаосе с общим уставным капиталом около 5,5 миллиардов долларов США, сохраняя третье место среди стран/территорий, инвестирующих больше всего в Лаос.

Первый визит президента государства То Лама в Лаос после избрания Национальным собранием на новую должность является свидетельством последовательной политики Вьетнама, всегда отдающей высший приоритет укреплению и развитию дружественных отношений, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Хорошие традиционные отношения и верная привязанность между двумя народами Вьетнама и Лаоса, которые были установлены вьетнамским президентом Хо Ши Мином, лаосскими президентами Кайсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, культивируются преемственными поколениями руководителей двух партий, государств и народов двух стран, став бесценным достоянием двух народов и общим законом развития двух стран на пути к процветанию и счастливым народам.
В феврале 2019 года по случаю визита генерального секретаря и президента Нгуен Фу Чонга в Лаос обе стороны договорились перейти от «традиционных отношений» к «великим традиционным отношениям». Это важная историческая веха, ставшая новым прорывом в отношениях сотрудничества между двумя странами.

За последние годы под пристальным руководством высших руководителей двух стран и при активном участии министерств, ведомств, отраслей, населенных пунктов и предприятий особые отношения сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом достигли многих важных результатов в различных областях, способствуя обеспечению стабильности развития каждой страны. Необходимо продолжать укреплять и развивать великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом-Лаосом и Лаосом-Вьетнамом.

Перед официальной церемонией приветствия и переговорами с генеральным секретарем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президент государства То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация возложили венки к памятнику лаосским Неизвестным павшим солдатам в столице Вьентьяна.

ВИА/ИЖВ

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