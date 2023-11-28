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Состоялась официальная церемония встречи президента Вьетнама в Токио

Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его супруга провели официальную церемонию приветствия в Токио во второй половине дня 27 ноября (по местному времени) Президента Во Ван Тхыонга, его супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (пятый слева), премьер-министр Японии Кисида Фумио (шестой слева), их супруги и официальные лица двух стран на церемонии приветствия в Токио 27 ноября. Фото: ВИA  
После церемонии состоялись переговоры между делегациями двух стран под председательством Президента Во Ван Тхыонга и Премьер-министра Кисиды Фумио.

За последнее время в отношениях Вьетнама и Японии был зафиксирован значительный прогресс во всех сферах. Увеличился обмен делегациями на всех уровнях. Япония остается ведущим экономическим партнером Вьетнама. Сотрудничество между их населенными пунктами постоянно укреплялось, и к настоящему времени около 100 пар из вьетнамских и японских населенных пунктов установили отношения.

Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу заявил, что в 2023 году две страны организовали около 500 практических и значимых мероприятий по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений, способствующих укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Между тем, посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио отметил, что основные события, связанные с празднованием 50-летия в этом году, включают поездку в страну Юго-Восточной Азии наследного принца Японии Акишино и принцессы Кико, а также визит Президента Во Ван Тхыонг и его супруги.

Он сказал, что Япония рассматривает Вьетнам как важного партнера в реализации своей цели “Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”. Двусторонние связи становятся все более тесными не только в политической и экономической областях, но и во взаимопонимании, основанном на их давних исторических и культурных связях.

Поездка Президента Во Ван Тхыонга в Японию является поводом для стран объявить о новом этапе развития своих отношений, одновременно создавая основу для их связей на ближайшие 50 лет. Это также хороший шанс для вьетнамских министерств, секторов и населенных пунктов укрепить многоплановое сотрудничество и дружбу с Японией.

Учитывая стабильное развитие отношений в настоящее время, а также стремления и решимость государств и народов обеих стран, обширное стратегическое партнерство открывает новые и многообещающие возможности для развития Вьетнама и Японии.

ИЖВ/ВИА

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