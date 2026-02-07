Состоялась общенациональная конференция по усвоению и реализации Резолюции съезда Партии

Гибридное мероприятие, основным местом проведения которого является зал Зиенхонг в здании Национального собрания, связано с 31 097 пунктами центральных ведомств, местных властей провинциального и общинного уровней, а также партийных организаций силовых структур и предприятий по всей стране посредством видеоконференцсвязи, в которой принимают участие более 1,9 миллиона человек. Оно также транслируется в прямом эфире Вьетнамским телевидением и Радио «Голос Вьетнама», а также на цифровых платформах.

В конференции участвует и выступает с руководящей речью Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам. На мероприятии также присутствуют бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, Президент государства Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, бывший член Политбюро и бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг, член Политбюро и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, бывшие члены Политбюро и бывшие Председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, а также член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и действующие, а также бывшие руководители Партии и Государства на конференции в Ханое 7 февраля. (Фото: ВИА)

В рамках 10 тем конференция сосредоточивается на ключевых на ключевом содержании и новых моментах в документах XIV съезда КПВ. Эти темы включают в себя некоторые новые и основные вопросы и опыт, накопленный за 40 лет Доймой (Обновления), определенные в документах XIV съезда КПВ; план действий по реализации резолюции съезда; отчет об обзоре партийного строительства в течение срока полномочий XIII съезда КПВ и о 15-летней реализации Устава партии (2011–2025 гг.), направления, задачи и меры по партийному строительству и реализации Устава партии в течение срока полномочий XIV съезда КПВ; а также оценка пятилетнего периода реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы и плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы.

Оставшиеся темы включают: тезисы к обзору 100-летия руководства Партии вьетнамской революцией (1930–2030 гг.), ориентиры руководства развитием страны в последующие 100 лет (2030–2130 гг.), а также обзор 40-летней реализации Платформы строительства страны в переходный период к социализму; и реформирование работы по проверке и надзору с целью укрепления дисциплины и порядка, отвечающее требованиям задач в новых условиях в соответствии с Резолюцией XIV съезда КПВ.