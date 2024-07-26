Состоялась мемориальная церемония генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

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По состоянию на 12:30 26 июля в Ханое и Хошимине свои соболезнования покойному лидеру выразили более 5 600 делегаций из центральных и местных ведомств, вооруженных сил, общественности, зарубежных стран и организаций, всего более 252 000 человек. Кроме того, более 483 000 записей было сделано в электронной книге соболезнований в электронном идентификационном приложении VNeID, и около 3000 делегаций выразили свое почтение в 94 дипломатических представительствах Вьетнама за рубежом.



На церемонии в Национальном траурном зале присутствовали члены Политбюро: Президент государства То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, постоянный член Секретариата ЦК партии Лыонг Кыонг, секретарь ЦК партии, Председатель ЦК ВФФ До Ван Чиен, а также другие члены Политбюро и секретари ЦК партии.



На церемонии также присутствовали действующие и бывшие руководители партии, государства и ВФФ, ветераны революции, интеллигенция, представители ведомств, организаций, религиозных организаций, люди из всех слоев общества и зарубежные друзья.



Товарищ Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в общине Донгхой, район Донгань, город Ханой. Его место жительство - улица Тхиенкуанг, дом № 5, квартал Нгуен Зу, район Хай Ба Чынг, Ханой. Начал свою карьеру 5 декабря 1967 года и стал членом партии 19 декабря 1967 года.



Он являлся членом ЦК КПВ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; членом Политбюро VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; принимал участие в работе Постоянного комитета Политбюро VIII созыва; был председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XI и XII созыва; являлся Генеральным секретарем ЦК КПВ XI, XII, XIII созывов; Президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2016 – 2021 гг., был председателем Совета национальной обороны и безопасности; секретарем Центральной военной комиссии; являлся членом Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, а также главой Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями. Депутат Национального собрания XI, XII, XIII, XIV, XV созывов.



Читая надгробную речь, член Политбюро, Президент государства То Лам, возглавляющий похоронный комитет, сказал, что кончина Генерального секретаря - огромная и невосполнимая потеря для партии, страны и народа. Страна потеряла талантливого лидера, мировые коммунистические и прогрессивные движения - остроумного теоретика, международные друзья - искреннего друга и близкого товарища, а семья и родной город Донгхой – любимого сына. Церемония была организована одновременно в Национальном траурном зале в Ханое, в зале Тхонгнят в Хошимине и на малой родине покойного лидера в общине Донгхой ханойского уезда Донгань Центральным комитетом КПВ, Национальным собранием, Президентом государства, Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и его семьей.По состоянию на 12:30 26 июля в Ханое и Хошимине свои соболезнования покойному лидеру выразили более 5 600 делегаций из центральных и местных ведомств, вооруженных сил, общественности, зарубежных стран и организаций, всего более 252 000 человек. Кроме того, более 483 000 записей было сделано в электронной книге соболезнований в электронном идентификационном приложении VNeID, и около 3000 делегаций выразили свое почтение в 94 дипломатических представительствах Вьетнама за рубежом.На церемонии в Национальном траурном зале присутствовали члены Политбюро: Президент государства То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, постоянный член Секретариата ЦК партии Лыонг Кыонг, секретарь ЦК партии, Председатель ЦК ВФФ До Ван Чиен, а также другие члены Политбюро и секретари ЦК партии.На церемонии также присутствовали действующие и бывшие руководители партии, государства и ВФФ, ветераны революции, интеллигенция, представители ведомств, организаций, религиозных организаций, люди из всех слоев общества и зарубежные друзья.Товарищ Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в общине Донгхой, район Донгань, город Ханой. Его место жительство - улица Тхиенкуанг, дом № 5, квартал Нгуен Зу, район Хай Ба Чынг, Ханой. Начал свою карьеру 5 декабря 1967 года и стал членом партии 19 декабря 1967 года.Он являлся членом ЦК КПВ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; членом Политбюро VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; принимал участие в работе Постоянного комитета Политбюро VIII созыва; был председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XI и XII созыва; являлся Генеральным секретарем ЦК КПВ XI, XII, XIII созывов; Президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2016 – 2021 гг., был председателем Совета национальной обороны и безопасности; секретарем Центральной военной комиссии; являлся членом Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, а также главой Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями. Депутат Национального собрания XI, XII, XIII, XIV, XV созывов.Читая надгробную речь, член Политбюро, Президент государства То Лам, возглавляющий похоронный комитет, сказал, что кончина Генерального секретаря - огромная и невосполнимая потеря для партии, страны и народа. Страна потеряла талантливого лидера, мировые коммунистические и прогрессивные движения - остроумного теоретика, международные друзья - искреннего друга и близкого товарища, а семья и родной город Донгхой – любимого сына.

Президент Лам отметил, что за почти 60-летнюю настойчивую и богатую революционную деятельность, профессор, доктор, Гнеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, обладающий эрудицией и остроумием, оставил всей партии, всему народу, всей армии ценную систему идеологии и теории о вьетнамской революции в новую эпоху. Последовательно и творчески применяя марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина в целях национальной независимости и социализма. Идеолог Нгуен Фу Чонг - теоретический флаг партии, пролил свет на теорию социализма и путь к нему во Вьетнаме, а также на роль Коммунистической партии, рыночную экономику с социалистической ориентацией. Это бесценное наследие укрепило твердую веру на пути к социализму, внеся важный вклад в развитие коммунистического движения в мире, развитие марксизма - ленинизма, идеологии Хо Ши Мина в наше время.



Обладая стратегическим видением на международную ситуацию в современном мире, прилагая постоянные усилия по поддержанию мирной и стабильной обстановки в регионе и во всем мире, товарищ открыл новую главу в отношениях между нашей страной и ее международными партнерами, способствуя дружбе между Вьетнамом и другими странами, укрепляя вклад Вьетнама многими обязательствами и практическими действиями. Он тесно сочетал национальную мощь с силой времени, решительно продвигая нашу страну вперед.



Генеральный секретарь и Центральный комитет разработали и успешно реализовали руководящие принципы и стратегии по партийному построению и исправлению; решительно и настойчиво боролись с индивидуализмом, с деградацией идеологии, морали и образа жизни, с коррупцией и негативными явлениями в партии. Это чрезвычайно тяжелая борьба с «внутренними захватчиками», которая делает нашу партию все более чистой и сильной, утверждая ее новаторскую роль, храбрость и разум, так чтобы наша партия была действительно «нравственной и цивилизованной».



Покойный лидер внес особенно важный вклад в создание передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной идентичностью, поистине духовной основы общества, эндогенной и важной движущей силы для развития страны.

Обладая глубоким и четким политическим видением, товарищ поднял уровень стратегического мышления, создав новые пути развития для обороны, безопасности и внешних связей Вьетнама. Он также продвигал новаторскую роль всеобъемлющей дипломатии, формируя и руководя эффективной реализацией дипломатического искусства в новую эпоху, пропитанную идентичностью «вьетнамского бамбука». Под его руководством Вьетнам стал надежным партнером, активным и ответственным участником международной арены и неустанно осуществлял интенсивную, широкую и всестороннюю интеграцию в международную политику, мировую экономику и цивилизацию человечества, говорится в надгробной речи.



Президент Лам отметил, что в идеологиях товарища Нгуен Фу Чонга лежат народ, человек, служение народу от всей души, формирование нового, социалистического человека и постоянное укрепление единства, прежде всего, единства внутри партии, великого блока национального единства и чистой интернациональной солидарности.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг посвятил революционному делу партии, страны и нации, проявляя дух и волю, не отступая перед препятствиями, трудностями, неся всю ответственность, революционный энтузиазм, работая до последнего вздоха, выражая всю преданность и приложив максимум усилий.



Он действительно являлся особым, образцовым, ярким примером храбрости, чистой революционной этики, справедливости, который вёл простой образ жизни, пропагандировал неподкупность, искренность, демократический, самоотверженный, научный стиль работы, глубоко разбирался в делах, был решителен, последователен в словах и действиях, уважал и любил людей, был очень близких к народу; это действительно то ядро, которое объединяет и сплачивает интеллектуальное объединение всей партии, всего народа и всей армии. Его уважали, ему доверяли и им гордились члены партии, народ и вьетнамские соотечественники, проживающие за рубежом, а международные друзья давали высокую оценку.



Президент То Лам добавил, что Генеральный секретарь ушел из жизни, но его имя и карьера, заслуги и вклад, талант и его добродетель навсегда останутся в славной истории нашей партии, нашего народа, в благодарности наших официальных должностей, членов партии и нашего народа, в уважении международных друзей.



Руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама, представители министерств, ведомств, отраслей, организаций, товарищи, соотечественники и зарубежные друзья почтили память генерального секретаря Чонга минутой молчания.



От имени покойной семьи Нгуен Чонг Чыонг, сын генерального секретаря партии Чонга, сказал: «после периода тяжелой болезни, несмотря на то, что Партия, Государство, ведущие профессора и врачи, эксперты приложили все возможные усилия, чтобы спасти ему жизнь, несмотря на искреннюю заботу семьи, из-за преклонного возраста и вследствие тяжелой болезни, товарищ скончался в 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале №108 на 80-м году жизни. Смерть отца была огромной, невосполнимой утратой для нашей семьи, особенно моей мамы, его детей и внуков.



С тех пор, как заболел наш отец до последних минут и на протяжении всего процесса организации похорон наша семья получала большую поддержку и искреннюю помощь со стороны партии, центральных и местных органов и подразделений, бабушек и дедушек, дядь, теть, братьев и сестр, сочувствие от жителей по всей стране, наших соотечественников за рубежом и международных друзей. Моя мама и вся наша семья хотели бы выразить нашу самую глубокую и искреннюю благодарность».



Выражая свою скорбь, руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама, представители министерств, ведомств, отраслей, организаций, товарищи, соотечественники и зарубежные друзья обошли вокруг гроба лидера, прощаясь с товарищем Нгуен Фу Чонгом, выдающимся и авторитетным лидером партии, государства и народа.



Гроб генерального секретаря Нгуен Фу Чонга был торжественно накрыт национальным флагом. Катафалк с гробом генерального секретаря Нгуен Фу Чонга выехал из Национального траурного зала на улицу Чан Тхань Тонг 5, и направился к месту его упокоения на кладбище Майзить в Ханое.



