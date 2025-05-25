НОВОСТИ
Состоялась мемориальная церемония бывшего Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга
На мемориальной церемония в Национальном траурном зале присутствовали генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Президент государства Лыонг Кыонг и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. На мероприятии также присутствовали бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, бывший Президент государства Чыонг Тан Шанг, бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг и многие другие действующие и бывшие лидеры Партии и Государства.
На мероприятии также присутствовали Пань Ятхоту, член Политбюро Народно-революционной партии Лаоса, вице-президент Лаоса, и Мен Сам Ан, вице–председатель Народной партии Камбоджи (CPP), председатель Национального совета Фронта солидарности за развитие Родины Камбоджи (SFDCM) и председатель Общества вьетнамско-камбоджийской дружбы.
Среди официальных лиц, присутствовавших в конференц-центре Тхонгнят в городе Хошимин, были член Политбюро и секретарь городского партийного комитета Нгуен Ван Нэн, бывший Президент государства Нгуен Минь Чиет, а также многие действующие и бывшие должностные лица Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама.
На мероприятии в провинции Куангнгай присутствовали секретарь провинциального партийного комитета Буй Тхи Куинь Ван, бывший Президент государства Нгуен Суан Фук, действующие и бывшие чиновники, а также большое количество местных жителей.
В своей надгробной речи Президент государства Лыонг Кыонг сказал, что Чан Дык Лыонг внес значительный вклад в славное революционное дело Партии и нации. Он был очень авторитетным лидером и ярким примером изучения идеологии, нравственного примера и стиля Ппрезидента Хо Ши Мина.
Он всегда сохранял высокое чувство ответственности, подавал хороший пример, поддерживал солидарность и единство внутри партии. Он превыше всего ставил интересы Партии и нации, а также завоевал уважение и любовь товарищей, соотечественников и зарубежных друзей.
По словам Лыонг Кыонга, Чан Дык Лыонг, за 65 лет членства в партии и более 50 лет революционной деятельности, прилагал неустанные усилия, чтобы внести свой посильный вклад в славное революционное дело Партии и страны, а также в счастье народа.
В знак признания его значительных заслуг Чан Дык Лыонг был удостоен ордена Золотой Звезды, знака 65-летнего члена Партии и многих других знатных наград и званий от Партии, Государства и других стран.
Завершая свое выступление, президент Лыонг Кыонг сказал: «Прощайте, товарищ! Вся Партия, народ и армия будут сохранять единство и прилагать все усилия, чтобы продолжать следовать славному революционному пути, выбранному Партией, любимым дядюшкой Хо и нашим народом; твердо придерживаться марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина; оставаться непоколебимыми в национальной независимости и социализме; высоко ценить патриотизм, самоуверенность, самостоятельность, самодостаточность и силу великого национального единства; всесторонне и синхронно продвигать дело Доймой (Обновление), позволяющий стране уверенно перейти в новую эру - эру сильного, процветающего развития нашей любимой вьетнамской нации».
Президент Лыонг Кыонг также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего в связи с невосполнимой утратой.
Сын покойного Чан Туан Ань, представляющий семью погибшего, выразил благодарность действующим и бывшим руководителям Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама, а также представителям местных органов власти, учреждений и организаций, высшим руководителям других стран, международным друзьям, дипломатическому корпусу и народу за соболезнования и сопровождение его отца до места последнего упокоения. Он также поблагодарил медицинских работников за искреннюю заботу о его отце.
После этого действующие и бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама, члены семьи погибшего, представители министерств, отраслей и организаций, соратники и народ обошли вокруг гроба, чтобы в последний раз попрощаться с бывшим Президентом Чан Дык Лыонгом.
Позже катафалк с гробом, покрытым национальным флагом, покинул Национальный траурный зал и проехал по улицам Ханоя, после чего прибыл в международный аэропорт Нойбай, чтобы вернуться в родной город Куангнгай.