Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Состоялась конференция по содействию народной дипломатии между РК и Вьетнамом

На Конференции были обсуждены достижения и перспективы экономического сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Корея (РК); обучение корейской культуре для студентов университетов во Вьетнаме. На Конференции были обсуждены достижения и перспективы экономического сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Корея (РК); обучение корейской культуре для студентов университетов во Вьетнаме.

10 ноября в штаб-квартире Национального собрания РК состоялась конференция «РК и Вьетнам вместе стремятся к будущему». Это мероприятие было проведено Ассоциацией корейско-вьетнамской дружбы уже в пятый раз.

По информации корреспондента ВИА в Сеуле, выступая на конференции с участием около 200 делегатов, председатель Корейско-вьетнамской ассоциации дружбы Пак Су Чхон сказал после 2-летней приостановки из-за пандемии COVID-19, в этом году это мероприятие было приурочено к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Вьетнамом. Поэтому основные доклады семинара были посвящены достижениям и перспективам экономического сотрудничества между двумя странами и обучение корейской культуре для студентов университетов во Вьетнаме с целью продвижения устойчивого сотрудничества.

Проведение 5-й конференции РК и Вьетнам демонстрирует стремительное развитие отношений двух стран после 30 лет установления дипломатических отношений. Согласно статистике, объем экспорта из РК во Вьетнам увеличился в 285 раз ( с 200 млн. долл. США на момент установления дипломатических отношений (1991 год) до 56,7 млрд. долл. США в 2021 году, а объем импорта в РК из Вьетнама за тот же период увеличился более чем в 580 раз.

Выступая на конференции, доктор филологических наук Фам Хонг Фыонг из Университета иностранных языков при Ханойском государственном университете подчеркнула важность обучение корейской культуре для вьетнамских студентов, изучающих корейский язык.

Ассоциация корейско-вьетнамской дружбы на протяжении многих лет провела множество мероприятий по содействию народной дипломатии между РК и Вьетнамом, таких как вручение стипендий вьетнамским студентам, объединение мультикультурных семей и др.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: АСЕАН необходимо объединить усилия, чтобы создать новый двигатель роста

Премьер-министр: АСЕАН необходимо объединить усилия, чтобы создать новый двигатель роста

По словам спецкора ВИА, утром 11 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской делегации принял участие в 40-м саммите АСЕАН, где основное внимание было уделено обсуждению процесса построения Сообщества АСЕАН.
ПОДРОБНЕЕ

Top