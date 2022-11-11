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Состоялась конференция по содействию народной дипломатии между РК и Вьетнамом
10 ноября в штаб-квартире Национального собрания РК состоялась конференция «РК и Вьетнам вместе стремятся к будущему». Это мероприятие было проведено Ассоциацией корейско-вьетнамской дружбы уже в пятый раз.
По информации корреспондента ВИА в Сеуле, выступая на конференции с участием около 200 делегатов, председатель Корейско-вьетнамской ассоциации дружбы Пак Су Чхон сказал после 2-летней приостановки из-за пандемии COVID-19, в этом году это мероприятие было приурочено к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Вьетнамом. Поэтому основные доклады семинара были посвящены достижениям и перспективам экономического сотрудничества между двумя странами и обучение корейской культуре для студентов университетов во Вьетнаме с целью продвижения устойчивого сотрудничества.
Проведение 5-й конференции РК и Вьетнам демонстрирует стремительное развитие отношений двух стран после 30 лет установления дипломатических отношений. Согласно статистике, объем экспорта из РК во Вьетнам увеличился в 285 раз ( с 200 млн. долл. США на момент установления дипломатических отношений (1991 год) до 56,7 млрд. долл. США в 2021 году, а объем импорта в РК из Вьетнама за тот же период увеличился более чем в 580 раз.
Выступая на конференции, доктор филологических наук Фам Хонг Фыонг из Университета иностранных языков при Ханойском государственном университете подчеркнула важность обучение корейской культуре для вьетнамских студентов, изучающих корейский язык.
Ассоциация корейско-вьетнамской дружбы на протяжении многих лет провела множество мероприятий по содействию народной дипломатии между РК и Вьетнамом, таких как вручение стипендий вьетнамским студентам, объединение мультикультурных семей и др.