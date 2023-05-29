Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Состоялась встреча вьетнамских интеллектуалов в Японии

27 мая по случаю празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, Дня науки и технологий Вьетнама Ассоциация вьетнамских интеллектуалов в Японии провела встречу со 100 вьетнамскими интеллектуалами в Японии 27 мая по случаю празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, Дня науки и технологий Вьетнама Ассоциация вьетнамских интеллектуалов в Японии провела встречу со 100 вьетнамскими интеллектуалами в Японии при поддержке Посольства Вьетнама в Японии, Министерства науки и технологий и Министерства планирования и инвестиций.

Выступая на встрече, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу выразил желание, чтобы Ассоциация вьетнамских интеллектуалов в Японии и интеллектуальное сообщество провели все больше исследований и выдвинули все больше предложений, внесли больше вклада, послужили мостом, помогающим Вьетнаму применять передовую науку и технологии Японии для решения проблем и потребностей в социально-экономическом развитии страны.

Около 500.000 вьетнамцев находятся в Японии, став второй по величине иностранной общиной в восточноазиатском государстве, сказал он.

Посол подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама всегда уделяют особое внимание зарубежным вьетнамцам, являющимся неотъемлемой частью нации, и разработали для них различные стратегии и руководящие принципы.

Он высоко оценил вклад вьетнамской интеллигенции, в том числе японской, в успех таких мероприятий, как саммиты во Вьетнаме в 2019 и 2021 годах и симпозиумы, которые привлекли толпы вьетнамских и японских интеллектуалов и бизнесменов.

На встрече интеллектуалы обменялись информацией и искали пути активизации сотрудничества, сформировав таким образом динамичное, сплоченное сообщество вьетнамских интеллектуалов в Японии, которые вносят все больший вклад в развитие своей родины, а также в сотрудничество между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам принял участие в мероприятии высокого уровня по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком в Париже

Вьетнам принял участие в мероприятии высокого уровня по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком в Париже

Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг 27 мая в Париже принял участие в мероприятии высокого уровня по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком в Париже, в котором приняли участие представители почти 200 стран и территорий.
ПОДРОБНЕЕ

Top