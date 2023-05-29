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Состоялась встреча вьетнамских интеллектуалов в Японии
Выступая на встрече, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу выразил желание, чтобы Ассоциация вьетнамских интеллектуалов в Японии и интеллектуальное сообщество провели все больше исследований и выдвинули все больше предложений, внесли больше вклада, послужили мостом, помогающим Вьетнаму применять передовую науку и технологии Японии для решения проблем и потребностей в социально-экономическом развитии страны.
Около 500.000 вьетнамцев находятся в Японии, став второй по величине иностранной общиной в восточноазиатском государстве, сказал он.
Посол подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама всегда уделяют особое внимание зарубежным вьетнамцам, являющимся неотъемлемой частью нации, и разработали для них различные стратегии и руководящие принципы.
Он высоко оценил вклад вьетнамской интеллигенции, в том числе японской, в успех таких мероприятий, как саммиты во Вьетнаме в 2019 и 2021 годах и симпозиумы, которые привлекли толпы вьетнамских и японских интеллектуалов и бизнесменов.
На встрече интеллектуалы обменялись информацией и искали пути активизации сотрудничества, сформировав таким образом динамичное, сплоченное сообщество вьетнамских интеллектуалов в Японии, которые вносят все больший вклад в развитие своей родины, а также в сотрудничество между двумя странами.