Сосредоточить распределение средств на ключевых направлениях при реализации Национальной целевой программы

Заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг выступает на совещании. (Фото: ВИА)

Согласно докладу Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в целях конкретизации резолюции 257/2025/QH15 Национального собрания об утверждении инвестиционной политики данной программы, министерство совместно с другими ведомствами представило компетентным органам для издания относительно полного пакета механизмов, политики и нормативных документов по её реализации на этапе 2026–2030 годов.



С начала 2026 года местные органы власти сосредоточены на выполнении следующих задач: принятии нормативных документов, конкретизирующих положения и руководящие указания центральных органов; завершении процедур по переносу средств и корректировке содержания и направлений расходования государственного бюджета в рамках Национальной целевой программы 2025 года для их реализации в 2026 году.



Местные органы власти также проводят пересмотр и оценку текущей ситуации на своих территориях; сосредоточены на разработке планов по достижению общих целей и задач Программы к 2030 году. Программа «Одна община - один продукт» (OCOP) продолжает эффективно реализовываться, постепенно подтверждая свою роль в развитии сельской экономики, повышении добавленной стоимости и конкурентоспособности местной продукции.



Все министерства и ведомства, представившие свои мнения, единогласно поддержали предложение о создании Центрального руководящего комитета по реализации Программы для представления Премьер-министру.



Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды в координации с Министерством по делам народностей и религий, а также другими министерствами и ведомствами разрабатывает план распределения среднесрочных государственных инвестиций на период 2026–2030 годов и план, смету средств центрального бюджета для реализации Программы в 2026 году.



Согласно сводным предложениям министерств и ведомств, потребность в средствах центрального бюджета на период 2026–2030 годов составляет более 20 569 млрд донгов капитальных инвестиций и около 7 000 млрд донгов на выполнение задач.



Подводя итоги совещания, заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг отметил с удовлетворением тесную координацию между министерствами и ведомствами при реализации трёх Национальных целевых программ, которые в настоящее время объединены в одну общую программу. Это является важным нововведением, уже давшим ряд заметных результатов на начальном этапе.



В то же время заместитель Премьер-министра прямо указал на ряд ограничений, в частности: задержки с изданием руководящих документов в отдельных министерствах и ведомствах; недостаточные темпы освоения государственных инвестиционных средств.



Он потребовал в кратчайшие сроки завершить формирование Руководящего комитета, постоянных органов и вспомогательных структур на всех уровнях от центрального до местного. На центральном уровне Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды поручено совместно с Министерством внутренних дел и Министерством по делам народностей и религий представить в апреле 2026 года план создания Руководящего комитета.



Заместитель Премьер-министра поручил Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды возглавить работу по координации разработки «Руководства по реализации Национальной целевой программы» в сжатой и понятной форме с чётким изложением пошаговых процедур для внедрения на местах.



Министерствам и ведомствам предложено сосредоточиться на полном освоении средств за период 2021–2025 годов, перенесённых на 2026 год; своевременно устранять процедурные препятствия, не допуская накопления или возврата неиспользованных средств, что могло бы негативно сказаться на трудных регионах.



В части инвестиционной политики заместитель Премьер-министра потребовал, чтобы при распределении средств на период 2026–2030 годов приоритет в максимальной степени отдавался трудным регионам, районам проживания этнических меньшинств и горным территориям; ресурсы должны быть сосредоточены на жизненно важных сферах, таких как обеспечение чистой водой, земельные ресурсы для производства, здравоохранение, образование и жильё для населения; необходимо избегать распыления инвестиций и выбора проектов, которые легко реализовать, но которые не отвечают реальным потребностям населения.



Государственному банку поручено выступить координатором в разработке льготной кредитной политики для районов проживания этнических меньшинств и горных территорий, создавая условия для развития производства.



Народным комитетам провинций и городов предложено активно реализовывать уже принятые механизмы и политики; при возникновении трудностей оперативно обобщать и докладывать Правительству для своевременного рассмотрения и решения. Местным органам необходимо определить приоритетные направления распределения ресурсов, сосредоточив усилия на трудных регионах, приграничных и островных районах; уделять первоочередное внимание развитию базовой инфраструктуры, обеспечивая целенаправленность и эффективность инвестиций.



Заместитель Премьер-министра также предложил местным органам власти добиться прорыва в развитии сельских и горных районов, прежде всего за счёт продвижения цифровой трансформации в сочетании с развитием туризма, что позволит повысить уровень жизни населения. Местным властям необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку планов реализации Национальной целевой программы; сосредоточиться на освоении средств, одновременно пересмотреть направления, утратившие актуальность, для своевременного внесения корректировок; усилить работу по мониторингу и оценке с целью обеспечения эффективной реализации.