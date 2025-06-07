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Сопровождение предприятий промышленной поддержки в цифровой трансформации: адаптация ради развития
Остаётся множество ограничений
По мнению экспертов, внедрение цифровой трансформации в большинстве вьетнамских предприятий промышленной поддержки остаётся на низком уровне. Готовность к применению технологий 4.0 в производственной и коммерческой деятельности пока невысока. Большинство компаний сталкиваются с такими препятствиями, как: нехватка цифровых навыков и квалифицированных кадров; отсутствие современной ИТ-инфраструктуры; недостаток цифрового мышления и наличие вызовов, связанных с цифровой культурой внутри предприятий...
Для успешной цифровой трансформации существует множество возможностей, но и вызовы при этом не менее значительны. Среди возможностей — поддержка, которую предприятия могут получить от государства. Что касается вызовов, то они связаны с ограничениями в воле руководства, технологической базе и технической инфраструктуре, а также с кадровыми ресурсами и международными связями. Чтобы успешно использовать тенденции цифровой трансформации, предприятиям необходимо инвестировать в технологии и инфраструктуру, внедрять передовые технологии, такие как Большие данные, IoT и другие.
Чан Дык Тунг, заместитель генерального директора компании Hanel PT, которая занимается производством, переработкой и импортом-экспортом, отметил, что цифровая трансформация — процесс непростой, и самой большой сложностью для предприятий является обязательство руководства по реализации стратегии. Если руководство не выработает чёткой стратегии, успешная цифровая трансформация будет затруднена.
Усиление поддержки для предприятий
Подчёркивая важную роль технологий в повышении потенциала предприятий промышленной поддержки, Нгуен Ван, заместитель председателя Ханойской ассоциации предприятий вспомогательной промышленности (HASINBA), отметил, что крупные производители уже создали полностью автоматизированные цепочки поставок.
Хотя вьетнамские предприятия пока не могут полностью выполнить это требование, на каждом конкретном этапе задача вполне достижима. В первую очередь это касается технологий, а именно — цифровой трансформации. Цифровая трансформация создаст условия для участия всех предприятий в цепочке поставок.
Будучи одной из компаний в сфере вспомогательной промышленности, Хоанг Хыу Тханг, генеральный директор АО Вьетнамская инженерно-промышленная группа (Intech Group), отметил, что при работе на цифровой платформе все данные тщательно собираются и обрабатываются, что позволяет предприятию принимать решения и формировать стратегию для последующих этапов на научной основе. Кроме того, возрастает качество клиентского опыта — все услуги и продукты предоставляются своевременно.
Промышленные комплектующие «сделано во Вьетнаме» получили доверие со стороны крупных мировых корпораций, инвестирующих во Вьетнам, таких как Samsung, LG, Apple, Honda, Toyota и других. Многие местные предприятия стали поставщиками ряда промышленных комплектующих для основных промышленных продуктов в рамках производственных цепочек.
По словам Чан Дык Тунга, для перехода к интеллектуальному производству предприятия должны сосредоточиться на стандартизации технологий операционной деятельности (OT) и ИТ. В части OT компания Hanel PT уже достигла уровня автоматизации операций примерно на 60%, а ближайшая цель — увеличить этот показатель до 80% путём внедрения и развития автоматизированных производственных линий. Одновременно необходимо повышать качество кадров через программы обучения и поддержки предприятий, что поможет операционным специалистам работать с системами более эффективно.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама активно сотрудничает с транснациональными корпорациями и крупными предприятиями с иностранными инвестициями во Вьетнаме, реализуя многочисленные инициативы по совершенствованию производства, повышению конкурентоспособности и качества рабочей силы, цифровой трансформации и развитию умных заводов для вьетнамских промышленных предприятий. Эти программы поддержки уже приносят положительные результаты для вьетнамских компаний, способствуя широкому распространению инноваций и расширяя возможности местных предприятий для роста и более глубокого участия в глобальных цепочках поставок.