Сообщение о проведении 14-го Пленума ЦК КПВ XIII созыва
1/ Отчет об итогах руководства и деятельности ЦК XIII созыва, представляемый XIV съезду КПВ
ЦК КПВ проявил высокий уровень демократии и ответственности, уделив много времени тщательному изучению, обсуждению и внесению конкретных замечаний в проект Отчета об итогах руководства и деятельности ЦК XIII созыва. ЦК единодушно отметил, что срок полномочий XIII съезда характеризовался множеством трудностей и вызовов как внешнего, так и внутреннего характера. Однако под решительным руководством, с прорывным мышлением, стратегическим видением и новыми подходами, особенно с августа 2024 года, ЦК, Политбюро, Секретариат, ключевые руководители во главе с Генсекретарем То Ламом проявили сплоченность, высокий уровень единства, решительность, образцовость, интеллект, верность курсу и линиям Партии, гибко и творчески реализовали решения XIII съезда КПВ, добившись значительных результатов практически во всех областях.
Были институционализированы многие крупные инициативы, устранены многочисленные «узкие места», реализованы важные прорывные решения. Особое внимание привлекла инициатива по обеспечению экономического роста более чем на 8% в 2025 году и двузначного роста в последующие годы; проведение масштабной реформы по упорядочению и сокращению аппарата политической системы, внедрение модели двухуровневого местной власти; достижения в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации. Работе по партийно-политическому строительству уделялось особое внимание; усилился контроль, надзор, борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. Методы руководства и управления Партией были существенно обновлены, особенно в процессе выработки, принятия и реализации партийных решений, постановлений и заключений, а также в организации контроля за их исполнением.
ЦК вместе с тем откровенно признал отдельные недостатки и упущения в работе XIII созыва, определил их причины и тщательно обсудил направления их устранения.
ЦК поручил Политбюро, на основе мнений, высказанных на пленуме, доработать и завершить проект Отчета для представления XIV съезду КПВ.
2/ О представлении кандидатур в состав Политбюро и Секретариата XIV созыва (на переизбрание и впервые)
С чувством высокой ответственности, строгости, демократии, объективности и беспристрастности ЦК КПВ подробно обсудил и внес конструктивные предложения, достигнув консенсуса по количеству членов Политбюро и Секретариата XIV созыва, а также по кандидатурам, представляемым для переизбрания и впервые.
ЦК отметил, что подготовка кадрового состава Политбюро и Секретариата XIV созыва является продолжением и развитием кадровой политики Партии, имеет исключительно важное, ключевое значение, определяющее успех XIV съезда и развитие страны на новом этапе.
Кандидаты, выдвигаемые в Политбюро и Секретариат XIV созыва, должны обладать стратегическим национальным видением, способностью обеспечивать суверенитет страны, лидерскими качествами на общегосударственном уровне, высоким политическим авторитетом и безупречной честностью, способностью превращать партийные решения в конкретные, измеримые результаты; устойчивостью духа и здоровья, необходимыми для работы в условиях высокого напряжения в течение всего срока XIV созыва и, возможно, последующих.
ЦК единодушно утвердил представление кандидатур в состав Политбюро и Секретариата XIV созыва (на переизбрание и впервые) для доклада XIV съезду КПВ и для избрания на первом пленуме ЦК XIV созыва в соответствии с уставом.
3/ ЦК обсудил, внес предложения и утвердил состав Президиума, Секретариата и Комиссии по проверке полномочий делегатов XIV съезда для представления съезду КПВ на рассмотрение и утверждение.
4/ Об итогах реализации Резолюции №18-NQ/TW от 25 октября 2017 года ЦК КПВ XII созыва «О некоторых вопросах дальнейшего обновления и упорядочения организационной структуры политической системы в направлении компактности, действенности и эффективности»
ЦК КПВ единодушно отметил, что за восемь лет реализации Резолюции №18-NQ/TW, особенно в период с 2024 года по настоящее время, достигнуты важные результаты. Аппарат политической системы от центрального до местного уровня был упорядочен, стал более компактным, с четко разграниченными функциями и ответственностью; уменьшилось количество промежуточных звеньев. Политическая система перешла от состояния «громоздкости и раздробленности» к состоянию «компактности, взаимосвязанности, действенности и эффективности». Произошел переход от мышления «управления по административным звеньям» к мышлению «управления по функциям и результатам», особенно при внедрении модели двухуровневой месной власти и реорганизации административно-территориального деления на уровне провинций и коммун. Одновременно была проведена оптимизация численности кадров в сочетании с повышением качества корпуса руководящих работников, государственных служащих и сотрудников.
ЦК глубоко проанализировал значение, важность и практическую ценность подведения итогов реализации Резолюции №18-NQ/TW, подтвердив, что применение на практике модели двухуровневой месной власти и взаимосвязанной трехуровневой структуры станет решающим рычагом для построения компактной, прозрачной и эффективной политической системы, что обеспечит быстрый и устойчивый подъем страны к могуществу, процветанию и благополучию народа. ЦК обсудил и дал рекомендации по задачам и мерам дальнейшего совершенствования организационной структуры политической системы в ближайшее время.
ЦК одобрил Отчет об итогах реализации Резолюции №18-NQ/TW от 25 октября 2017 года ЦК КПВ XII созыва «О некоторых вопросах дальнейшего обновления и упорядочения организационной структуры политической системы в направлении компактности, действенности и эффективности». ЦК поручил Политбюро, с учетом мнений, высказанных на пленуме, доработать и утвердить Отчет, издать Заключение и продолжить реализацию.
5/ ЦК обсудил, внес предложения и единодушно утвердил Отчет об итогах реализации Регламента работы ЦК, Политбюро и Секретариата XIII созыва, а также Отчет об итогах реализации Регламента работы Центральной контрольной комиссии XIII созыва.
ЦК поручил Политбюро, на основе мнений, высказанных на пленуме, доработать, утвердить Отчеты, издать Заключение и продолжить реализацию.
6/ ЦК согласился освободить товарища Нгуен Зуй Нгока, члена Политбюро, председателя Центральной контрольной комиссии, секретаря Ханойского городского партийного комитета, от работы в составе Центральной контрольной комиссии и от должности председателя Центральной контрольной комиссии.
ЦК избрал товарища Чан Ши Тханя, члена ЦК, заместителя секретаря Ханойского городского партийного комитета, председателя Народного комитета города Ханоя, членом Центральной контрольной комиссии и назначил его председателем Центральной контрольной комиссии XIII созыва.
7/ ЦК обсудил и внес предложения по кадровым вопросам для некоторых должностей: первого заместителя председателя (постоянного) Национального собрания XV созыва и председателя Верховного народного суда на срок 2021–2026 годов, чтобы Политбюро приняло решение о представлении кандидатур на 10-й сессии Национального собрания XV созыва для выборов в соответствии с установленным порядком.
8/ ЦК рассмотрел и дал заключения по Отчетам о подготовке к XIV съезду КПВ, а также по Отчету о важных вопросах, решенных Политбюро с 13-го по 14-й пленум ЦК, и о некоторых приоритетных задачах на период между 14-м и 15-м пленумами.
ЦК призвал членов ЦК проявить высокий уровень ответственности перед Партией, страной и народом, сосредоточиться на руководстве и эффективном выполнении задач в своих подразделениях и на местах, прежде всего активно и решительно организовать работу по предотвращению и ликвидации последствий тайфунов и наводнений в Центральном и Центрально-горном регионах страны.
ЦК обратился ко всей Партии, всему народу и всей армии с призывом развивать традиции сплоченности и единства, прилагать усилия для преодоления трудностей и испытаний, решительно добиваться успешного выполнения задач социально-экономического развития 2025 года и целей XIII съезда КПВ, активно проводить патриотические движения и создавать достижения в честь XIV съезда КПВ, завершить все подготовительные работы и обеспечить успешное проведение XIV Всевьетнамского съезда КПВ.