Сообщение о поздравительных телеграммах по случаю XIV съезда КПВ

Общий вид заседания открытия XIV съезда Партии. Фото: ВИА

Поздравительные письма и телеграммы стали выражением высокого признания исторических достижений Вьетнама за 40 лет проведения политики «Доймой», а также уверенности в том, что стратегические решения Съезда будут и далее вести страну к процветанию и счастью.

Коммунистическая партия Индии выразила неизменное внимание к процессу развития Вьетнама и восхищение всесторонними достижениями Социалистической Республики Вьетнам под руководством КПВ. По мнению партии, эти успехи внесли важный вклад в повышение уровня жизни вьетнамского народа и одновременно укрепили курс развития страны по социалистической ориентации.



Коммунистическая партия Германии выразила глубокое впечатление тем, как КПВ преодолевает вызовы, демонстрирует руководящую роль, укрепляет и развивает Партию в целях продолжения строительства социализма; при этом выразила уверенность, что Вьетнам в ближайшее время достигнет поставленных целей и к 100-летию со дня основания Партии станет страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, создав прочную основу для последующего выхода на уровень развитого государства с социалистической ориентацией.



Коммунистическая партия Чехии и Моравии положительно оценила Политический доклад XIII созыва, подчеркнув его значение как важной основы для определения стратегических задач, направленных на дальнейшее устойчивое развитие Вьетнама на пути строительства социализма с ориентацией на рубежи 2030 и 2045 годов. Руководство партии подтвердило приверженность традиционным отношениям с КПВ, поддержку повышения уровня чешско-вьетнамских отношений до стратегического партнёрства и отметило активную роль более чем 100-тысячной вьетнамской общины в Чехии.



Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB) расценила лозунг XIV съезда как отражение правильного политического курса, сочетающего твёрдую приверженность социалистическим принципам со способностью к обновлению и реагированию на вызовы времени. По её оценке, политика «Доймой» позволила Вьетнаму гармонично соединить быстрый экономический рост с социальной справедливостью, сокращением бедности и неуклонным улучшением условий жизни населения.



Коммунистическая партия Чили отметила, что исторический опыт вьетнамского народа, его борьба за национальную независимость и строительство социализма являются неисчерпаемым источником вдохновения для революционных народных сил стран Америки. Тесные исторически сложившиеся связи между двумя партиями, по её мнению, имеют важное политическое и стратегическое значение.

Коммунистическая партия Аргентины выразила уверенность в том, что в условиях глубоких международных изменений КПВ продолжит уверенно продвигаться по пути обновления и развития, неизменно ставя интересы народа на первое место и защищая независимость и суверенитет страны.



Коммунистическая (марксистская) партия Канады подчеркнула историческое значение XIV съезда КПВ, который открывает путь к новым победам в деле строительства социализма во Вьетнаме в эпоху подъёма нации. Съезд также рассматривается как возможность почтить память Президента Хо Ши Мина - основателя КПВ, легендарных руководителей страны, а также героев и павших бойцов, отдавших жизнь за независимость Вьетнама.



Коммунистическая партия Бангладеша выразила убеждённость, что XIV съезд КПВ будет и далее укреплять руководящую роль Партии, усиливать социалистическую демократию и вырабатывать правильные стратегические ориентиры, направленные на строительство процветающего, независимого и социалистического Вьетнама, тем самым внося позитивный вклад в дело мира и прогресса во всём мире.



Коммунистическая партия Норвегии выразила восхищение историческими достижениями Коммунистической партии и народа Вьетнама в борьбе за национальное освобождение, развитие социализма и укрепление международной солидарности. Эти достижения, по её мнению, служат источником вдохновения для коммунистов и прогрессивных сил во всём мире. Партия выразила уверенность, что решения XIV съезда укрепят потенциал КПВ и помогут ей выполнить свою историческую миссию служения народу и строительства социализма.



Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) подчеркнула значение продолжения тесного взаимодействия между ЛДП Японии и КПВ на основе Всеобъемлющего стратегического партнёрства Японии и Вьетнама во имя мира и процветания в Азии и во всём мире. Такое взаимодействие рассматривается как важный фактор укрепления сотрудничества в сферах, отвечающих интересам обеих сторон, включая безопасность, экономику, культуру и народные обмены.

Партия «Белая Русь» (Беларусь) высоко оценила исторические достижения Вьетнама под руководством КПВ, подчеркнув важность развития дружественных отношений и конструктивного диалога с КПВ, и пожелала XIV съезду успешной работы и принятия решений, имеющих ключевое значение для судьбы страны.



Партия «Аманат» Казахстана приветствовала достижения КПВ в деле обновления, социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения и укрепления международного авторитета Вьетнама, выразив уверенность, что XIV съезд станет важной вехой, способствующей ускорению роста и модернизации страны.

Партия «Фидес - Венгерский гражданский союз» поздравила Вьетнам с успехами, достигнутыми в последние годы, и выразила уверенность, что период 2026–2031 годов будет успешным для КПВ, прежде всего в реализации национального видения развития до 2045 года. Партия заявила о готовности сотрудничать с КПВ в целях развития дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.



Партия «Сила народа» Республики Корея отметила важное стратегическое положение Вьетнама в Индо-Тихоокеанском регионе и его статус близкого всеобъемлющего стратегического партнёра Республики Корея, подчеркнув вклад двух партий в продвижение двусторонних отношений за счёт поддержания тесного взаимодействия.



Демократическая партия Монголии подчеркнула, что под руководством КПВ социально-экономическое развитие Вьетнама в последние годы динамично продвигается вперёд, а уровень жизни населения неуклонно повышается в ходе политики обновления. Опираясь на традиционные дружественные отношения, взаимное доверие и взаимопонимание между народами двух стран, партия выразила уверенность в дальнейшем укреплении и эффективном развитии всеобъемлющего партнёрства Вьетнама и Монголии.



Революционная партия Танзании отметила, что проведение XIV Всевьетнамского партийного съезда является важной вехой в политическом процессе КПВ. Итоги и решения съезда, по её оценке, будут и далее укреплять курс развития Вьетнама и повышать руководящую роль Партии в содействии процветанию страны и улучшению уровня жизни народа.



Партия справедливости и развития (АКР) Турции пожелала XIV съезду успеха во имя стабильности, процветания и устойчивого развития Вьетнама, высоко оценив роль КПВ и подчеркнув важность углубления межпартийного и межгосударственного сотрудничества.



Партия «Всеобщий прогрессивный конгресс» Нигерии отметила, что под дальновидным руководством Генерального секретаря То Лама Вьетнам стал более динамичной и устойчивой страной, пользующейся уважением во всём мире, высоко оценив усилия КПВ по строительству социализма и продвижению устойчивого и инклюзивного роста.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) направил поздравительное письмо, подчеркнув, что XIV Всевьетнамский партийный съезд является политическим событием особо важного значения для страны, на котором принимаются ключевые решения, направленные на продолжение непрерывного процесса реформ во Вьетнаме, включая непреходящее наследие дела «Доймой». Это событие, по его оценке, имеет глубокое значение и для региона, способствуя укреплению региональной сплочённости и реализации общей устремлённости к построению сплочённого, устойчивого и ориентированного на человека сообщества АСЕАН.



Азиатско-европейский политический форум (АПЭФ) также направил поздравительное письмо Центральному комитету КПВ, подтвердив, что XIV съезд является важнейшим политическим событием, имеющим стратегическое значение для Партии, Государства и Народа Вьетнама. В письме выражена уверенность, что результаты XIV съезда будут и далее укреплять роль и позиции Вьетнама в регионе и на международной арене, а также способствовать его активному и ответственному вкладу в дело мира, стабильности и сотрудничества в Азии.