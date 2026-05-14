Сообща прокладывать путь к светлому будущему вьетнамско-китайских отношений
По словам посла Хэ Вэя, мир переживает стремительные изменения, нынешний год знаменует начало реализации 15-го пятилетнего плана Китая, а также является годом вступления Вьетнама в новую эпоху — эпоху подъёма вьетнамского народа.
В этом особом контексте визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама имеет глубокое политическое значение. Визит не только передал чёткий сигнал об углублении взаимного стратегического доверия и совместном стремлении Китая и Вьетнама к развитию, но и открыл новую страницу в продвижении строительства китайско-вьетнамского Сообщества единой судьбы стратегического значения на более высоком уровне.
Подводя итоги визита, посол Хэ Вэй выделил три события: это был первый зарубежный визит Генерального секретаря То Лама после его избрания Президентом Вьетнама; впервые глава иностранного государства посетил Новый район Сюнъань — город будущего Китая; и впервые иностранный лидер во время визита в Китай совершил 10-часовую поездку на высокоскоростном поезде через шесть провинций Китая. Эти особые мероприятия, наполненные глубоким смыслом, ярко продемонстрировали особый характер китайско-вьетнамских отношений.
В частности, по словам посла Хэ Вэя, можно выделить четыре особенно впечатляющих момента. Прежде всего, как партнёры, идущие по одному пути, Китай и Вьетнам твёрдо следуют «путеводной звезде» общих идеалов и убеждений.
В ходе визита высшие руководители двух Партий и двух государств провели углублённый обмен мнениями по всеобъемлющим, стратегическим и ориентирующим вопросам, связанным с китайско-вьетнамскими отношениями.
Стороны вновь подтвердили историческую миссию двух коммунистических партий — стремление к счастью народов, развитию государств и прогрессу человечества. Стороны подчеркнули, что развитие двусторонних отношений является общим стратегическим выбором обеих сторон, и договорились твёрдо придерживаться избранного курса и обязательств, совместно защищать социалистический строй и руководящую роль коммунистических партий — крупнейший общий стратегический интерес.
Общие обязательства двух сторон по продвижению модернизации подтверждают правильность избранного пути; стороны стремятся стать партнёрами в строительстве Сообщества единой судьбы социализма, Сообщества единой судьбы модернизации и Сообщества единой судьбы человечества, что подчёркивает глубокую политическую основу двусторонних отношений.
Китай и Вьетнам, последовательно укрепляя сотрудничество, придали новый импульс модернизации двусторонних связей. В ходе визита стороны приняли совместное заявление высокого уровня, определившее чёткую дорожную карту для строительства китайско-вьетнамского Сообщества единой судьбы с более высокой перспективы.
Профильные министерства, ведомства и местные власти двух стран подписали 32 важных документа о сотрудничестве, включая стратегические инфраструктурные проекты, такие как три железнодорожные линии стандартной колеи на севере Вьетнама, комплексный пакет поддержки в сферах сельскохозяйственной продукции, здравоохранения и кадровых ресурсов, а также конкретные результаты в области технологических инноваций, что продемонстрировало высокое качество двустороннего сотрудничества.
Благодаря многолетним совместным усилиям Китай и Вьетнам сформировали рамки сотрудничества, сочетающие преимущества сухопутной и морской взаимосвязанности и взаимодополняемости отраслей промышленности. Стратегии развития двух стран переплелись как никогда прежде, став прочной опорой устойчивого развития каждой из стран.
Китай и Вьетнам вывели взаимопонимание и дружеские отношения на новый уровень. В ходе этого визита руководители двух сторон совместно объявили о запуске Года туристического сотрудничества Китай–Вьетнам на 2026–2027 годы.
Это свидетельствует о том, что на основе успешных результатов Года гуманитарных обменов Китай–Вьетнам 2025 года двусторонние народные обмены получают возможность для нового импульса развития, что позволит традиционной товарищеской и братской дружбе между Китаем и Вьетнамом ещё ярче засиять в новую эпоху.
В предстоящее время стороны совместными усилиями будут содействовать здоровому развитию туристической отрасли, вместе создавать ряд знаковых туристических направлений с ярко выраженным национальным колоритом, особенно любимых туристами обеих стран, чтобы сформировать новые яркие достижения китайско-вьетнамского туризма.