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НОВОСТИ

“Сондат” - заветная традиция празднования Нового года по лунному календарю

Передаваясь из поколения в поколение и продолжая передаваться с таким же энтузиазмом и сегодня, традиция Тэт “Сонгдат” (первый гость) во Вьетнаме всегда ассоциировалась с надеждами на плодотворный следующий год.
  Посещение родителей, бабушек и дедушек на Тэте. Фото: internet  
Согласно традиции, считается, что первый гость, входящий в дом после полуночи в канун лунного Нового года, влияет на счастье семьи в течение всего года.

Многие семьи просят близких друзей или родственников выполнить эту новогоднюю миссию.

Чтобы обеспечить удачу в доме, обычно требуется, чтобы выбранный “первый гость” имел знаки зодиака, совместимые с хозяином дома. Он или она также должны быть успешными и довольными жизнью.

Приглашенный гость обычно приходит в дом утром в первый день лунного Нового года, принося с собой небольшие подарки для семьи, в том числе “счастливые деньги” в красных конвертах для детей. Он приветствует каждого члена, желая старикам долголетия, бизнесменам - процветания, а детям – достижений в учебе.

Хозяин радушно приветствует специального гостя, предлагая лучшие семейные новогодние угощения, вино или чай.

Некоторые семьи специально выбирают человека, который первым войдет в дом. В этом случае “первый гость” обычно выходит и возвращается домой после полуночи с весенней веткой, которая представляет собой круглогодичное благословение.

Согласно поверьям, вьетнамцы избегали навещать друг друга в первое утро после новогодней ночи.

Наиболее заметным изменением многовековой традиции является то, что все больше и больше людей начинают думать об этом как о новогоднем удовольствии, а не как о видении будущего счастья.

ИЖВ/ВИА

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