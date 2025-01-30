НОВОСТИ
“Сондат” - заветная традиция празднования Нового года по лунному календарю
Многие семьи просят близких друзей или родственников выполнить эту новогоднюю миссию.
Чтобы обеспечить удачу в доме, обычно требуется, чтобы выбранный “первый гость” имел знаки зодиака, совместимые с хозяином дома. Он или она также должны быть успешными и довольными жизнью.
Приглашенный гость обычно приходит в дом утром в первый день лунного Нового года, принося с собой небольшие подарки для семьи, в том числе “счастливые деньги” в красных конвертах для детей. Он приветствует каждого члена, желая старикам долголетия, бизнесменам - процветания, а детям – достижений в учебе.
Хозяин радушно приветствует специального гостя, предлагая лучшие семейные новогодние угощения, вино или чай.
Некоторые семьи специально выбирают человека, который первым войдет в дом. В этом случае “первый гость” обычно выходит и возвращается домой после полуночи с весенней веткой, которая представляет собой круглогодичное благословение.
Согласно поверьям, вьетнамцы избегали навещать друг друга в первое утро после новогодней ночи.
Наиболее заметным изменением многовековой традиции является то, что все больше и больше людей начинают думать об этом как о новогоднем удовольствии, а не как о видении будущего счастья.