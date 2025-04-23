Солдатам, участвующим в параде на Красной площади в Москве, поставлены задачи

Заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен (третий слева) вручает подарки военнослужащим ВНА, которые примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы России в Великой Отечественной войне (9 мая). Фото: ВИA