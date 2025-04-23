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Солдатам, участвующим в параде на Красной площади в Москве, поставлены задачи
Участие в параде на Красной площади - одно из важнейших мероприятий оборонной дипломатии ВНА в 2025 году, подчеркнул он, отметив, что оно имеет большое политическое и дипломатическое значение, способствуя укреплению стратегического доверия между вооруженными силами Вьетнама и России.
Это также демонстрирует давнюю и непоколебимую солидарность Вьетнама со странами, которые поддерживали Вьетнам в его усилиях по обороне и строительству страны, добавил он.
Официальное приглашение России направить делегацию для участия в военном параде не только свидетельствует об уважении и высокой оценке роли Вьетнама, но и служит ярким подтверждением традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, особенно в области обороны и военно-технического сотрудничества, продолжил он.
Кроме того, он добавил, что на фоне сложных событий в регионе и мире, участие вьетнамского персонала на параде является конкретным шагом для последовательной реализации своей внешней политики независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних отношений, демонстрируя при этом чувство ответственности страны за создание и поддержание обстановки мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Хоанг Суан Чиен подчеркнул, что присутствие делегации ВНА на параде также дает возможность продвигать имидж и позицию ВНА - революционной, регулярной, элитной и постепенно современной армии, которая готова внести свой вклад в коллективные усилия международного сообщества по достижению мира и устойчивого развития.
Он попросил участников парада в полной мере придерживаться благородных качеств «солдат дядюшки Хо», строго соблюдать дисциплину, активно преодолевать трудности, демонстрировать твердую решимость и солидарность, успешно выполнять возложенные на них обязанности с абсолютной безопасностью во всех аспектах, тем самым популяризируя образ вьетнамских военнослужащих в глазах международных друзей.
Он выразил уверенность, что отобранные офицеры и курсанты успешно справятся со своими обязанностями, внеся свой вклад в общий успех парада.