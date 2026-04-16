Сокращение предложения коммерческого жилья и ускорение развития социального жилья

С начала года предложение новых проектов недвижимости заметно сократилось. По всей стране был одобрен лишь 51 проект — включая коммерческое жильё, земельные участки и туристическую недвижимость, из них только 39 проектов относятся к коммерческому жилью, что составляет 49,4% по сравнению с IV кварталом 2025 года.

Это снижение отражает сохраняющиеся трудности в правовой сфере и инвестиционных процедурах, несмотря на принятые меры по их упрощению. Не только сегмент коммерческого жилья, но и туристическая недвижимость демонстрирует замедление: одобрено лишь 8 проектов, что составляет около 88,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время число завершённых проектов показывает более позитивную динамику. В I квартале 2026 года завершён 31 проект коммерческого жилья — несмотря на снижение по сравнению с предыдущим кварталом, это на 221,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о том, что застройщики концентрируют ресурсы на завершении ранее начатых проектов, используя постепенное снятие правовых барьеров.

Цены на недвижимость при этом остаются на высоком уровне. По данным Министерства строительства, в большинстве регионов ценовой уровень стабилен, но не демонстрирует снижения. На ключевых рынках — Ханое, Хошимине и Кханьхоа — цены выросли примерно на 2% по сравнению с предыдущим кварталом; в Дананге и Донгнае рост составил более 1%.

Примечательно, что рост цен происходит на фоне снижения ликвидности рынка. Общее количество успешных сделок по стране составило около 115 650, что соответствует 76,4% от уровня IV квартала 2025 года.

В сегменте квартир и индивидуального жилья зафиксировано 25 663 сделки (67,8% по сравнению с предыдущим кварталом). Сегмент земельных участков по-прежнему занимает значительную долю — 89 987 сделок, однако также демонстрирует общее снижение.

Председатель Ассоциации брокеров недвижимости Вьетнама (VARS) Нгуен Ван Динь отметил, что сохранение высоких цен при снижении числа сделок отражает серьёзный дисбаланс между спросом и предложением. Дефицит коммерческих квартир, особенно в доступном ценовом сегменте, сохраняется длительное время, что не позволяет рынку быстро скорректировать цены, несмотря на ослабление спроса.

На фоне сокращения предложения коммерческого жилья сегмент социального жилья становится точкой роста. С начала 2026 года правительство и профильные ведомства последовательно принимают меры по его стимулированию.

На сегодняшний день в стране реализуется 737 проектов социального жилья общей ёмкостью около 701 247 квартир, что составляет 70,1% от цели программы «Строительство не менее 1 миллиона квартир социального жилья для малообеспеченных граждан и работников индустриальных зон на период 2021–2030 годов».

Только в I квартале 2026 года начато строительство 33 проектов на 28 856 квартир. Одновременно 18 проектов получили разрешение на продажу жилья на стадии строительства, что добавило на рынок около 7 031 квартиры.

Правительство также установило целевой показатель на 2026 год — 158 723 квартиры социального жилья, что создаёт как давление, так и стимул для регионов ускорить реализацию проектов.

По оценкам экспертов, социальное жильё становится важной опорой для поддержания ликвидности рынка в условиях трудностей коммерческого сегмента. При эффективной реализации такие проекты не только решат социальные задачи, но и будут способствовать долгосрочной стабилизации рынка.

Активизация развития социального жилья в регионах создаёт положительный мультипликативный эффект. Однако эксперты подчёркивают необходимость формирования более привлекательных условий для бизнеса. Низкая рентабельность пока сдерживает интерес инвесторов, поэтому требуется расширение мер поддержки — включая льготы по кредитованию, налогообложению и доступу к земельным ресурсам.

В настоящее время развитие социального жилья по-прежнему сталкивается с рядом проблем: низкая прибыльность, сложные инвестиционные процедуры и ограниченность земельных ресурсов в крупных городах.

В этих условиях Министерство строительства прогнозирует дальнейшую дифференциацию рынка недвижимости. Спрос будет концентрироваться на доступных по цене квартирах, многоквартирных домах в крупных городах и земельных участках в районах с развитой инфраструктурой.