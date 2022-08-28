В целях защиты окружающей среды в условиях все более сложного изменения климата одним из вопросов, вызывающих озабоченность, является сокращение выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном производстве, в том числе при рисовыращивании, что способствует превращению Вьетнама в центр «зеленого производства».

Нгуен Тхе Хинь, Управление сельскохозяйственными проектами (Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей), проанализировал, что в настоящее время на сельскохозяйственное производство в нашей стране приходится около 30% общих национальных выбросов парниковых газов. Выбросы газов в сельскохозяйственном производстве сосредоточены в основном в областях выращивания водного риса, животноводства и управления земельными ресурсами, использования удобрений.

Дельта Меконга – житница риса Вьетнама, на ее приходится более 50% посевных площадей и производства риса во всей стране каждый год. Современные методы выращивания риса могут повысить урожайность, увеличить производство риса, но также могут увеличивать выбросы парниковых газов.

Дао Ха Чунг, председатель Ассоциации высоких технологий города Хошимина, сказал, что дельта Меконга является регионом со многими преимуществами для развития сельскохозяйственного производства, обеспечивая продовольственную безопасность и средства к существованию граждан. Однако на самом деле на выращивание риса приходится высокая доля выбросов парниковых газов. Это одна из больших проблем для дельты Меконга в частности и страны в целом.

* Нужны синхронные решения

В ответ на требование сокращения выбросов газов в сельскохозяйственном производстве, в том числе производстве риса, выполнение международных обязательств по охране окружающей среды и адаптацию к изменению климата, Вьетнам разработал множество политик, связанных с реализацией международных обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

По словам вице-председателя Союза научно-технических ассоциаций южной провинции Баклиеу Нгуен Суан Кхоа, в целях более устойчивого сельскохозяйственного развития и сокращения выбросов парниковых газов, помимо решений по адаптации к изменению климата, нужно продвигать модели производства по цепочке создания стоимости, создание связей, повышение экономической эффективности для производителей и соответствие критериям защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Делая акцент на профессиональных решениях, д-р Нгуен Тхе Хинь предложил уменьшить выбросы парниковых газов при выращивании водного риса, необходимо реализовать синхронные меры, такие как: применение технологии экономного орошения, тем самым способствуя сокращению выбросов метана.

Другим решением, по словам доктора Нгуен Тхе Хинь, является изменения структуры культуры на неплодотворных землях.

В кооперативе Kenh 7B, община Танхиеп, под финансированием Агентства по оказанию помощи развитию Австралии реализуется модель «1 должно – 6 снижено». Один должно – должно выращивать зарегистрированными сортами риса, а 6 снижено - это снизить количество семян, снизить количество пестицидов, удобрений, количество поливной воды, послеуборочные потери и снизить выбросы.