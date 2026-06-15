Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Создан Центральный руководящий комитет по внешним связям и международной интеграции

В соответствии с Решением № 198-QĐ/TW от 10 июня 2026 года Политбюро приняло решение о создании Центрального руководящего комитета по внешним связям и международной интеграции. Товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Партии, Президент Социалистической Республики Вьетнам, назначен председателем Комитета.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам — председатель Центрального руководящего комитета по внешним связям и международной интеграции. Фото: ВИА  
Согласно Решению № 198-QĐ/TW, Центральный руководящий комитет по внешним связям и международной интеграции (далее – Комитет) сформирован в составе 37 человек.Председателем Комитета назначен Генеральный секретарь Центрального комитета Партии, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам.

Постоянным заместителем председателя Комитета стал член Политбюро, Премьер-министр Ле Минь Хынг.

Заместителями председателя Комитета назначены член Политбюро, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.

Товарищ Ле Хоай Чунг, член Политбюро, Министр иностранных дел, является Постоянным членом Комитета.

Кроме того, в состав Комитета входят следующие члены Политбюро: Буй Тхи Минь Хоай, секретарь Центрального комитета Партии, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; Нгуен Зуй Нгок, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Организационным отделом ЦК; Чинь Ван Кует, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Ле Минь Чи, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Отделом ЦК по внутренним делам; Чан Ши Тхань, секретарь Центрального комитета Партии, председатель Центральной контрольной комиссии; Нгуен Тхань Нги, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Центральным управлением по политике и стратегии; Фам Зя Тук, Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области экономики и науки и технологий; Фан Ван Зянг, заместитель Премьер-министра Правительства, Министр национальной обороны, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области политики, обороны и безопасности; Лыонг Там Куанг, Министр общественной безопасности; Доан Минь Хуан, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина; Чан Дык Тханг, секретарь Партийного комитета города Ханоя; Чан Лыу Куанг, член Политбюро, секретарь Партийного комитета Хошимина.

В работе Комитета также принимает участие товарищ Фам Тхи Тхань Ча, секретарь Центрального комитета Партии, заместитель премьер-министра Правительства, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области культуры, социальной сферы и образования.

Функции, задачи, полномочия, режим работы и порядок взаимодействия Комитета осуществляются в соответствии с положениями, установленными Политбюро. 

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам рассчитывает на расширение сотрудничества с Болгарией в области ядерной энергетики

Вьетнам рассчитывает на расширение сотрудничества с Болгарией в области ядерной энергетики

Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества с Болгарией в сфере ядерной энергетики, особенно в области подготовки кадров, научных исследований, а также обмена опытом эксплуатации и управления ядерными объектами, заявила посол Вьетнама в Болгарии Нгуен Тхи Минь Нгует.
ПОДРОБНЕЕ

Top