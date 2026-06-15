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Создан Центральный руководящий комитет по внешним связям и международной интеграции
Постоянным заместителем председателя Комитета стал член Политбюро, Премьер-министр Ле Минь Хынг.
Заместителями председателя Комитета назначены член Политбюро, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.
Товарищ Ле Хоай Чунг, член Политбюро, Министр иностранных дел, является Постоянным членом Комитета.
Кроме того, в состав Комитета входят следующие члены Политбюро: Буй Тхи Минь Хоай, секретарь Центрального комитета Партии, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; Нгуен Зуй Нгок, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Организационным отделом ЦК; Чинь Ван Кует, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Ле Минь Чи, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Отделом ЦК по внутренним делам; Чан Ши Тхань, секретарь Центрального комитета Партии, председатель Центральной контрольной комиссии; Нгуен Тхань Нги, секретарь Центрального комитета Партии, заведующий Центральным управлением по политике и стратегии; Фам Зя Тук, Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области экономики и науки и технологий; Фан Ван Зянг, заместитель Премьер-министра Правительства, Министр национальной обороны, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области политики, обороны и безопасности; Лыонг Там Куанг, Министр общественной безопасности; Доан Минь Хуан, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина; Чан Дык Тханг, секретарь Партийного комитета города Ханоя; Чан Лыу Куанг, член Политбюро, секретарь Партийного комитета Хошимина.
В работе Комитета также принимает участие товарищ Фам Тхи Тхань Ча, секретарь Центрального комитета Партии, заместитель премьер-министра Правительства, член Комитета, одновременно руководитель Межведомственной рабочей группы по внешним связям и международной интеграции в области культуры, социальной сферы и образования.
Функции, задачи, полномочия, режим работы и порядок взаимодействия Комитета осуществляются в соответствии с положениями, установленными Политбюро.