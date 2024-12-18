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Создан руководящий комитет по предотвращению расточительства и борьбе с ним
Согласно решению № 1579/QĐ-TTg, премьер-министр будет председателем комитета, а заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, министр финансов Нгуен Ван Тханг и генеральный инспектор правительства Доан Хонг Фонг - заместителями председателя.Руководящий комитет - это межсекторальный орган, которому поручено оказывать помощь премьер-министру в изучении, руководстве и координации решения важных межсекторальных вопросов, связанных с предотвращением расточительства и борьбой с ним.
Он будет давать рекомендации главе правительства по выработке направлений и решений по вопросам реализации Национальной стратегии по предотвращению расточительства и борьбе с ним и правительственной программы по практике бережливости и предотвращению расточительства, а также выполнять другие соответствующие задачи.
Руководящий комитет также будет помогать премьер-министру направлять и координировать работу министерств, ведомств и правительственных агентств, а также соответствующих организаций в решении важных межсекторальных вопросов для реализации вышеупомянутой стратегии и программы.
Министерство финансов выступает в качестве постоянного органа Руководящего комитета.