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Создан национальный фонд для улучшения временных домов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 16 июля подписал решение о создании национального фонда, направленного на улучшение состояния временных и ветхих домов для бедных и почти бедных домохозяйств.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь 16 июля подписал решение о создании национального фонда, направленного на улучшение состояния временных и ветхих домов для бедных и почти бедных домохозяйств.  
Фонд будет получать, управлять и использовать денежные средства, пожертвованные отечественными и международными организациями, частными лицами и другими законными источниками для этой работы в соответствии с правовыми нормами.

Управляемый Министерством финансов, некоммерческий фонд имеет статус юридического лица и имеет право открывать операционные счета в Торговом управлении Государственного казначейства и коммерческих банках для получения взносов, спонсорской помощи и финансовой поддержки наличными от отечественных и международных организаций и частных лиц.

Фонд отвечает за управление и координацию своих финансовых ресурсов для спонсирования и поддержки мероприятий, связанных с обустройством временных домов для тех, кто не получил поддержку из государственного бюджета, в соответствии с законодательными нормами.

13 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь объявил о начале кампании, призывающей всю страну объединить усилия в работе по всей стране к 2025 году.

Лидер страны подчеркнул, что в настоящее время в стране насчитывается более 315 000 домохозяйств, относящихся к категории бедных или близких к ней, которые нуждаются в помощи с жильем.

Он выразил уверенность, что кампания, целью которой является строительство или реконструкция 170 000 домов к концу 2025 года, получит мощную поддержку со стороны общества.

Премьер-министр призвал к мобилизации ресурсов государства, общества, бизнеса и граждан, а также подчеркнул необходимость создания эффективных механизмов и политики, обеспечения качественного строительства, обслуживания нужных бенефициаров и обеспечения прозрачности и эффективности без коррупции и расточительства.

ВИА/ИЖВ

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